Stoffel Vandoorne goes Cristiano Ronaldo, grote baas is lovend over West-Vlaming

Bron: Eigen berichtgeving/F1Journaal 51 rv Vandoorne poseert trots bij een zwarte McLaren 720S. Time-out Het eerste Formule 1-seizoen van Stoffel Vandoorne zit erop en dus kan ook bij onze landgenoot de riem er even af. Maar ook in het tussenseizoen is werkgever McLaren Vandoorne duidelijk niet vergeten.

Vandoorne vertoeft momenteel in Miami -hij vierde er nieuwjaar- en krijgt er van zijn broodheer de kans om door de straten de scheuren in een poepchique McLaren. Kostprijs: ruim 320.000 euro. De immer bescheiden Vandoorne was duidelijk onder de indruk van de zwarte bolide, zo fel zelfs dat hij zich even spiegelde aan Cristiano Ronaldo. De Portugese superster pronkt graag met dure wagens op Instagram en Vandoorne ging hem dus even achterna. Voor de volledigheid: Vandoorne rijdt in zijn woonplaats Monaco geregeld rond in een McLaren 570GT, een wagen van 200.000 euro.

A big shoutout to @mclarenauto for sorting out this mega 720S in #Miami! 🙌

CEO McLaren: "Vandoorne zal alleen maar beter worden"

Vandoornes batterijen zijn duidelijk bijna opgeladen na een lastig openingsseizoen in de koningsklasse van de autosport. En binnen het team geloven ze duidelijk ook nog steeds rotsvast in de kwaliteiten van de 25-jarige West-Vlaming.

"Vandoorne is een uitstekend rijder", aldus Zak Brown, de CEO van McLaren. "Hij heeft een lastig debuutjaar achter de rug, met een heel onbetrouwbare wagen. Maar Vandoorne heeft een goede relatie met iedereen binnen het team, ook met Fernando Alonso. En dat doet me plezier. Hij werkt enorm hard, is goed in conditie en héél snel. Ik geloof dat hij alleen maar beter zal worden."

