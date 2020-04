Stoffel Vandoorne en Thibaut Courtois helpen Charles Leclerc 65.000 euro ophalen Redactie

18 april 2020

De “Race For The World”, georganiseerd door Ferrari-piloot Charles Leclerc heeft 71.305 dollar (ongeveer 65.000 euro) in het laatje gebracht voor de strijd tegen het coronavirus. Piloten van de Formule 1, Formule 2 en Formule E namen het in zes virtuele Grand Prix, gespreid over drie dagen, tegen elkaar op. Onder hen ook Formule E-piloot Stoffel Vandoorne (Mercedes) en gastster Thibaut Courtois, die de kleuren van Renault verdedigde.

Vandoorne won vrijdag de eerste race van de dag, een virtuele Grote Prijs van Spanje. Courtois werd twaalfde. Later op de dag won Charles Leclerc de Grote Prijs van Oostenrijk. Courtois finishte daarin als zesde en Vandoorne als elfde. In de eindstand over zes Grand Prix is Vandoorne zesde en Courtois tiende. Leclerc won zelf zijn Race For The World. Zondag geven de rijders elkaar opnieuw afspraak voor de officiële virtuele Grote Prijs van China, georganiseerd door de Formule 1. Ook Courtois neemt opnieuw deel. Dan rijdt de Real-doelman voor Red Bull.

#RACEFORTHEWORLD final standing 😬 pic.twitter.com/xOxTbS8OP5 Charles Leclerc(@ Charles_Leclerc) link