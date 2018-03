Stille weldoener Dries Mertens reageert op lof: "Het zou me deugd doen mocht je ook actie ondernemen" GVS

02 maart 2018

14u11

Bron: Twitter Dries Mertens 85 Ho cercato di aiutare per quello che potevo.Non era mia intenzione di far sapere tramite i social,ma visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne,preferisco postare un video magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo.Mi piacerebbe vedere anche voi farlo. pic.twitter.com/4827T3eCfi Dries Mertens(@ dries_mertens14) link

Gisteren stuurden Italiaanse media het verhaal van Dries Mertens als wilde weldoener de wereld in. Van pizza's voor daklozen tot de financiering van een opvangtehuis voor straathonden. Het is niet vreemd dat de Rode Duivel in Napels niet enkel om zijn prestaties op het veld op handen wordt gedragen. Zijn liefdadigheid werd dan ook gretig opgepikt door heel wat binnen en buitenlandse media, in die mate zelfs dat de spits nu zelf reageert op Twitter.

"De laatste tijd probeer ik zo veel mogelijk te helpen waar ik kan. Het was nooit mijn bedoeling om dit te posten op sociale media. Maar omdat sommige kranten erover schreven, wilde ik filmen wat ik allemaal doe. Ik hoop jou te inspireren om hetzelfde te doen. Het kost niet veel moeite om actie te ondernemen, het zou me deugd doen mocht je het ook proberen."