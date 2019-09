Stad Vilnius nodigt Messi en Ronaldo uit voor etentje Redactie

09 september 2019

20u17

Bron: Belga 1 Time-out De burgemeester van Vilnius, Remigijus Simasius, heeft topvoetballers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo een verrassend voorstel gedaan. De twee topvoetballers, algemeen beschouwd als de twee beste spelers van het laatste decennium, worden door de stad uitgenodigd samen te gaan dineren in één van de tien toprestaurants die de Litouwse hoofdstad rijk is.

De uitnodiging komt er nadat Ronaldo en Messi het op 29 augustus bij de awarduitreiking van de UEFA in Monaco erg gezellig leken te hebben. De twee zaten naast elkaar en gingen uitgebreid in gesprek. Nochtans worden beiden in de voetbalwereld al jaren afgeschilderd als rivalen.

Achteraf zei Ronaldo dat ze misschien samen eens moesten gaan dineren. Dat had ook de burgemeester van Vilnius opgevangen. "We nodigen Ronaldo en Messi daarom uit om te genieten van de gastronomische troeven van Vilnius", aldus Simasius. Ronaldo zou morgen de stad al eens kunnen verkennen, want zijn Portugal treft dan in Vilnius Litouwen in een EK-kwalificatieduel.