Spurs-aanwinst Vinicius houdt pijnlijke souvenirs over aan trainingen met Jan Vertonghen bij Benfica Redactie

03 oktober 2020

12u01 0 👀 @JanVertonghen 😅#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS pic.twitter.com/jDNu0DtuHB Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Tottenham Hotspurs heeft er een nieuwe spits bij. De Braziliaanse aanvaller Carlos Vinicius (25) komt op uitleenbasis over van het Portugese Benfica. Daar trainde hij de afgelopen maanden samen met Ex-Tottenhamverdediger Jan Vertonghen. Dat die er op training stevig invliegt, is duidelijk. De Braziliaan toont aan de dokters enkele littekens op z'n been wanneer ze hem de vraag stellen of hij wel scheenlappen draagt: “Jan Vertonghen!”.

Bij Benfica was Vinicius in 33 wedstrijden goed voor 18 doelpunten. Daarvoor speelde hij onder meer voor Rio Ave en Monaco.