Sprookje in Amerika: 42-jarig ijsdweiler valt in tijdens NFL-wedstrijd en wordt grote held MDRW

25 februari 2020

05u30 3 Time-out Dave Ayres beleefde gisteren de dag van zijn leven. De 42-jarige ijsdweiler maakte noodgedwongen zijn NHL-debuut in doel voor de Carolina Hurricanes... en werd matchwinnaar.

Het zal je maar overkomen. Je bent ijsdweiler bij een hockeyteam en wordt in allerijl gevraagd om als doelman te spelen. Het overkwam Dave Ayres op bezoek bij de Toronto Maple Leafs. Twee keepers van Carolina vielen geblesseerd uit. Daardoor moest Ayres, die in het dagelijkse leven het ijs van de NHL-ploeg poetst, onverwacht zijn debuut maken. De Amerikaan werd uit het publiek geplukt en zowaar in doel gezet.

We'll never forget last night in Toronto pic.twitter.com/K6mp2c7Jpu Carolina Hurricanes(@ Canes) link

En raad eens? Hij ontpopte zich meteen tot matchwinnaar. Ayres maakte acht reddingen en hielp zijn team zo aan een 3-6-overwinning. “Dit was fantastisch”, vertelde hij na afloop voor de camera’s. “Ik heb de tijd van mijn leven gehad. Het was een schok toen ik te horen kreeg dat ik erin moest, maar het was wel leuk. Een van de spelers zei tegen me: ‘Ga gewoon plezier maken, het maakt ons niet uit als je tien pucks doorlaat.’ Daardoor was ik gelijk op mijn gemak.”

David Ayres beëindigde vijf jaar geleden zijn amateurcarrière. “Het was prachtig”, ging hij verder. “Ik sta vaak op het ijs, maar dan zonder publiek. Met de fans erbij is het een compleet andere ervaring. Dit doe je maar een keer in je leven.” Door de zege steeg Carolina naar de zevende plek in de Eastern Conference van de National Hockey League (NHL).