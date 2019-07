Sportsterren dossen zich piekfijn uit voor gala, WK-winnares Rapinoe beleeft pijnlijk vestimentair moment TLB

14 juli 2019

07u45 1 Time-out In de Verenigde Staten werden deze week de ESPY Awards uitgereikt. Voor dat gala, door televisienetwerk ABC georganiseerd in Los Angeles, dossen de (Amerikaanse) sportsterren zich traditioneel piekfijn uit en dat was dit jaar niet anders.

Behalve heel wat NBA-sterren, bekende golfers en American Football-kleerkasten, zakten ook de dames die recent het WK voetbal wonnen af naar de ESPY Awards. De wereldkampioenes vielen er immers twee keer in de prijzen. Team USA werd verkozen tot ‘Ploeg van het Jaar’ en aanvalster Alex Morgen kreeg ook nog de trofee voor ‘Atlete van het Jaar’. “Dit is de op één na beste trofee die we deze week hebben gewonnen”, zei Morgan op het podium in LA.

Op dat podium verscheen ook Megan Rapinoe, misschien wel dé ster van de Wereldbeker. Net als Morgan scoorde Rapinoe zes keer in Frankrijk, onder meer in de finale tegen Nederland stond ze aan het kanon. Rapinoe, voorvechtster van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en niet de beste vriendin van president Donald Trump, nam de trofee voor ‘Ploeg van het Jaar' in ontvangst.

Op weg naar het podium kwam het wel even tot een pijnlijk vestimentair moment voor Rapinoe. Nadat ze haar partner, de Amerikaanse basketbalspeelster Sue Bird, een kus had gegeven, toonde de voetbalster even wat meer dan ze wilde. Het voorvalletje kreeg de nodige aandacht op Twitter, maar kon de sfeer in LA niet drukken. Rapinoe nam het woord en drukte haar blijdschap uit over de onderscheiding.

Zo verschenen de (sport)sterren op de rode loper: