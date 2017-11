Sporting Hasselt in de ban van verdwenen middenstip: "Ze hielden geen rekening met speciale krachten" MDB

Sporting Hasselt is helemaal in de ban van de verdwenen middenstip. Enkele onverlaten graafden de stip in het midden van het veld uit en daar konden ze bij de Limburgse stad niet meteen mee lachen. De voorbereiding op de wedstrijd van vandaag tegen City Pirates werd dan ook danig verstoord.

De groundkeepers van het team uit de tweede amateurafdeling bleven niet bij de pakken zitten en herstelden het euvel vrijwel meteen. "Vandalen vernielden ons plein, maar hielden geen rekening met de speciale krachten van Hero Karremans, Jean-Pierre Hermans en hun team. Dank u mannen! Zonder jullie geen schitterende grasmat. De match kan gewoon doorgaan."

Toch wil de voorzitter van de club de daders graag bij de lurven grijpen. "Een ton bier, een etentje en een abonnement als beloning voor de tip die ons naar de dader(s) van der vernieling van onze middenstip leiden", pende Bart Casters neer op Facebook.