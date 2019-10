Spits van PSG ‘stal’ vrouw van ex-ploegmaat, die plots met opvallende boodschap komt: “Bedankt” Redactie

22 oktober 2019

12u32 0 Time-out In de spits bij Paris Saint-Germain loopt In de spits bij Paris Saint-Germain loopt vanavond een man met een verhaal. Een verhaal dat niet altijd even fraai is. Mauro Icardi (26) is een geboren doelpuntenmaker, maar ook niet al zijn acties zijn even knap. Vraag dat maar aan Maxi López, die zijn vrouw verloor aan zijn toenmalige ploegmaat. Een bittere rivaliteit was geboren, maar vorige week gaf López plots aan geen problemen meer te hebben met Icardi.

De vrouw om de rivaliteit draaide, is Wanda Nara. De wereld leerde de nu 32-jarige Argentijnse schone vooral kennen door ‘Wandagate’. Maxi López was getrouwd met Nara en samen hebben ze drie zoontjes, waarna ze in 2013 uit elkaar gingen. Beiden beschuldigden ze elkaar van overspel, voor de rechter dwong Wanda het hoederecht over de kinderen af. Nadien viel Wanda voor de charmes van Icardi, Lopez’ toenmalige... beste vriend. Ze speelden samen bij het Italiaanse Sampdoria. Er volgden jaren van hoogspanning, zeker omdat Lopez het er erg lastig mee had dat Icardi geregeld met zijn drie kinderen poseerde en hij zelfs hun naam op zijn arm liet tatoeëren. Wanda trouwde ook met Icardi en het model werd zelfs zijn manager.

Een pijnlijke situatie voor López - tegenwoordig actief bij Crotone in de Italiaanse Serie B. Maar in een gesprek met een Argentijns radiostation liet de Argentijnse spits weten dat hij de hele hetze achter zich probeert te laten. “Ik heb geen problemen meer met hem (Icardi, red.)”, aldus López. “Ik wil dat mijn kinderen gelukkig zijn. Dat is het belangrijkste, de rest doet er niet toe. Ik heb die pagina al een hele tijd omgedraaid en ik ben er eigenlijk niet meer mee bezig.

“Het leven gaat voort”, aldus López nog. Ook zijn relatie met Wanda Nara zelf kwam kort ter sprake. Die is nog altijd niet te best. “Iedereen heeft zijn problemen en moeilijkheden, zo’n dingen horen bij het leven. Ik heb misschien gefaald als man, maar wil nu vooral gelukkig zijn. En ik wil een vader zijn voor mijn kinderen.” Daartoe kreeg hij de voorbije jaren niet echt de kans, zo vertelde de Argentijn in februari. “Ik zie mijn kinderen niet eens. Soms laten Wanda en Icardi het zelfs niet eens toe dat ik met mijn jongens bel. De laatste keer dat ik hen echt zag, was in december. In januari slechts enkele uurtjes, nadat ik daarvoor speciaal verlof had gevraagd aan Vasco (da Gama, de vorige club van López).”

“Hoe kan ik nu een relatie onderhouden met zo’n mensen?”, klonk het toen ook onder meer, maar inmiddels lijkt López de strijdbijl met Icardi dus te hebben begraven. Sterker nog: López bedankte Icardi zelfs op Instagram. “Bovenop hem te vergeven, wil ik hem ook bedanken om W. te ‘stelen’”, klonk het in een cynische boodschap (zie boven). De Argentijn maakte zijn zin niet af, maar wat hij bedoelde is kristalhelder. Volgens velen toch opnieuw een sneer...

Icardi bij Inter: van kapitein tot persona non grata

Wanda hielp Icardi afgelopen zomer aan een transfer naar Paris Saint-Germain, dat de spits huurt van Inter. Daar zag Icardi zijn kapiteinsband afgenomen, waarna de relatie verzuurd raakte. De spits werd gelinkt aan ploegen als Napoli en zelfs Real, maar de reddingsboei kwam dus uit Parijs. Bij PSG scoorde Icardi tot dusver twee keer in de Ligue 1 en één keer in de Champions League. Krikt hij zijn statistieken zijn vanavond nog wat op in Jan Breydel?