Spits die in 2012 Champions League-finale besliste drinkt tijdens match van 'magisch' flesje. De gevolgen laten niet lang op zich wachten TLB

05 mei 2018

14u21 1 Time-out Zijn lange haren is hij inmiddels kwijt, maar talent heeft Didier Drogba wél nog altijd te over. Dat toonde de inmiddels 40-jarige Ivoriaanse spits eerder vandaag tijdens een wedstrijd met zijn Amerikaanse ploeg Phoenix Rising tegen het tweede team van LA Galaxy.

Met een doelpunt en een assist had Drogba een flink aandeel in de spectaculaire 4-3-zege tegen de ploeg uit Los Angeles. Vanaf de stip maakte ex-spits van Chelsea - die in 2012 de Champions League-finale besliste in de strafschoppenreeks, nadat hij in minuut 88 voor 1-1 had gezorgd - er ruim tien minuten voor affluiten 4-3 van. Maar het was toch vooral de assist van Drogba die na de match over de lippen ging.

In minuut 71 zette Drogba zich achter de bal om een hoekschop voor de kooi te jagen. Maar eerst nam hij een flinke slok van een flesje water van twee jongetjes die in zijn buurt stonden. "Nu zullen we een doelpunt maken", zei Drogba naar verluidt tegen de kerels. En zo geschiedde ook: Jason Johnson buffelde de 3-3 in doel. Drogba ging daarop prompt vieren met de jongetjes na zijn slok van het "magisch" flesje water.

Can confirm Drogba told the youngster that they would score on the corner. #RisingAsOne #ThirstyDrogba pic.twitter.com/jJxx0BN8xF Phoenix Rising FC(@ PHXRisingFC) link