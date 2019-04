Spelers die met elkaars vrouwen slapen of bespuwd worden: ex-WAG haalt mythe over voetbalvrouwen en hun ‘superleven’ helemaal onderuit TLB

Bron: The Sun 0 Time-out Het leven van een voetbalvrouw is lang niet alleen glitter en glamour. Zo denkt Lizzy Cundy, tussen 1994 en 2012 getrouwd met voormalig Premier League-speler Jason Cundy, er alleszins over. Dat zegt de 49-jarige Britse in een gesprek met tabloidkrant The Sun. Van bespuwd worden, spelers die met elkaars vrouwen naar bed gaan of kerstfeestjes zonder familie: allemaal maakte Cundy het mee tijdens haar periode als WAG (wives and girlfriends, red.).

Eind mei verschijnt het boek ‘Tales From The Red Carpet’. Model en televisiepersoonlijkheid Lizzy Cundy geeft daarin onder meer aan dat haar huwelijk met de ex-verdediger van onder meer Chelsea, Tottenham, Crystal Palace, Ipswich en Portsmouth zeker tijdens diens carrière niet altijd even vrolijk verliep. De blitse bolides, peperdure reizen of kasten van villa’s ten spijt was Cundy tijdens haar periode als WAG vaker ongelukkig dan gelukkig.

“Voetballers in de Premier League verdienen op jonge leeftijd al gigantisch veel geld”, zegt Cundy. “Het leven van de vrouwen van die voetballers ziet er voor buitenstaanders natuurlijk glamoureus uit, maar ik kan bevestigen dat dat zeker niet altijd het geval is. Voetbalploegen bestaan uit spelers uit verschillende streken van het land of zelfs vaak uit andere landen. Ze brengen heel veel tijd samen door, ook naast het veld en dat had - zeker in de periode die ik meemaakte - veel affaires tot gevolg. Ik ken veel voetballers die ooit met de vrouwen van hun ploegmakkers hebben geslapen. Ik heb het gelukkig niet meegemaakt, maar het is verontrustend hoe vaak het gebeurt.”

Cundy geeft daarnaast aan dat een voetbalvrouw vooral bereid moet zijn om veel opofferingen te doen. “Wat je als voetbalvrouw eet, is afgestemd op het dieet dat je man moet volgen. Zijn fitness- en trainingsschema’s zijn heilig. En al zeker in de kerstperiode. “Kerstmis vieren is eigenlijk uit den boze. De belangrijkste matchen worden op Boxing Day (tweede kerstdag, red.) gespeeld en als je man dan op verplaatsing speelt, moet hij op kerstdag al op afzondering vertrekken. De cadeaus en de kerstmaaltijd moet je dus vroeger plannen. Alcohol is niet toegestaan en ook veel mensen uitnodigen kan niet, want hij moet de kans krijgen om zich in alle rust voor te bereiden op de match. Kerstmis was dus niet echt een familieaangelegenheid voor ons en vooral de kinderen viel dat zwaar.”

Ook van de (sportieve) keuzes van haar ex-echtgenoot waren Cundy en haar kinderen geregeld het slachtoffer. Dat ondervond ze aan den lijve nadat de verdediger de gevoelige overstap van Chelsea naar stadsgenoot Tottenham maakte. “De politie moest me toen door het stadion loodsen, want ik werd onder meer bespuwd door een supporter. Anderen scholden me de huid vol. Gelukkig begreep mijn zoontje, dat er toen ook bij was, die gemene woorden nog niet. Als ik een dochter zou hebben, dan zou ik het niet zo leuk vinden als ze een voetballer mee naar huis zou brengen.”

Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, toonde al dat het mogelijk is om als vrouw van een stervoetballer ook zélf een carrière uit te bouwen. Maar vanzelfsprekend is dat volgens Cundy allerminst. “Als wederhelft van een voetballer teken je eigenlijk een verbintenis om hem voltijds te verzorgen. En ook over je kinderen moet de vrouw zich ontfermen, dus om een eigen carrière uit te bouwen blijft er dan maar weinig tijd over. Ik zou het niemand aanraden.”

