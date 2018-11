Speler van Milan deelt fier foto met Cristiano Ronaldo. Maar ongewild zet hij Chiellini in vol ornaat online TLB

14 november 2018

10u30

Bron: La Gazzetta dello Sport 0

Foto’s maken in een (voetbal)kleedkamer: altijd gevaarlijk. Dat weten Cristiano Ronaldo en Raoul Bellanova nu ook. De jonge verdediger van AC Milan trok na de partij tussen de Rossoneri en de ‘Oude Dame’ zijn stoute schoenen aan. Bellanova ging in de kleedkamer van Juve een foto vragen met Cristiano en hij kreeg die ook. De 18-jarige Italiaan deelde het beeld trots op zijn Instagram-pagina en de foto ging in geen tijd viraal. Maar niet om de reden die Bellanova, die vanaf de bank zag hoe zijn team met 0-2 verloor, gewild had.

De volgers van de verdediger van Milan merkten behalve de stevige biceps van ‘CR7' ook in de achtergrond van de foto iets op. Giorgio Chiellini, de 34-jarige rots die sinds jaar en dag de verdediging van Juventus leidt, was net uit de douche gestapt en stond in vol ornaat op de foto. Bellanova verwijderde het beeld snel, maar het kwaad was natuurlijk al geschied...

İtalya bu pozu konuşuyor: Genç yıldız Chiellini'nin başını yaktı!https://t.co/3V4RhgOEun pic.twitter.com/tucbCF4r0f Toplumsal.com.tr(@ toplumsalcomtr) link

Jugador del Milán publica foto con Cristiano y muestra el pene de Chiellini https://t.co/ytEjbWB5HR pic.twitter.com/zSQk79XXwL Diario Cambio(@ Diario_Cambio) link