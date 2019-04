Speler van FC Barcelona zocht toenadering tot sportjournaliste na interview, maar daarvoor koos hij wel heel ongelukkig moment TLB

11 april 2019

06u01

Bron: Boys Don't Cry 0 Time-out De Engelse sportpresentatrice Layla Anna-Lee heeft een opvallend verhaal gedeeld dat dateert van het WK voetbal van 2014. In de podcast Boys Don’t Cry deed de 36-jarige Engelse uit de doeken hoe een (toenmalige) voetballer van FC Barcelona haar probeerde te contacteren op Instagram op een wel heel ongelukkig moment. En met een heel ongelukkige vraag.

Layla Anna-Lee focust zich voor haar job vooral op voetbal en Mixed Martial Arts (MMA). De brunette is de dochter van een Braziliaanse mama en een Engelse vader en heel wat mannen zijn het erover eens: ze ziet er goed uit. Ook een voetballer van FC Barcelona dacht daar in 2014 trouwens zo over, zo blijkt een een opvallende anekdote waarmee de presentatrice op de proppen is gekomen.

“Tijdens het WK voetbal interviewde ik een speler van FC Barcelona - ik zal voor mezelf houden om wie het ging - terwijl ik in Brazilië was. Hij was nog jong op dat moment en zat niet in de selectie van de Braziliaanse nationale ploeg. Hij was er gewoon voor het WK. Op het moment dat ik hem interviewde, waren er nog ongeveer 21 andere mensen in de studio. ‘Ik ben hier samen met mijn vader en ken Rio de Janeiro niet zo goed. Maar ik zou vanavond wel eens op stap willen gaan. Waar gaan jullie feesten’, vroeg hij aan alle aanwezigen.”

Persoonlijk bericht op Instagram

Anna-Lee besloot niet meteen in te gaan op de vraag van de voetballer. “Ik wilde langs de ene kant wel vriendelijk zijn, mijn telefoonnummer geven en zeggen waar we die avond zouden gaan feesten. Maar ik besliste om dat niet te doen, omdat het niet heel professioneel zou zijn om mijn nummer te geven aan een speler die in net geïnterviewd had. Maar dat hield hem niet tegen. De speler vond mijn account op Instagram. Hij ging niet op zoek naar het account van de cameraman, ofzo, maar naar dat van mij.”

De sportjournaliste was op dat moment net verloofd met de man die ze tegenwoordig haar man mag noemen. Omdat Anna-Lee er zelf weinig tijd voor had, vroeg ze tijdens het WK aan haar verloofde om op tijd en stond iets op haar Instagram-account te publiceren. “Wanneer je in het stadion bent, is de verbinding vaak niet ideaal. Vandaar dat ik aan mijn toenmalige verloofde vroeg om af en toe een foto te posten.”

Maar op een ongelukkig moment ontving Anna-Lee dus een ongelukkig bericht van de voetballer in kwestie. “Hij schreef: ‘Dus, wanneer zie ik jou dan?’ Hij stelde niet eens de vraag of we samen zouden gaan feesten, maar ging er al van uit dat dat het geval zou zijn. En natuurlijk zag de man die zich net met mij verloofd had dat berichtje verschijnen terwijl ik aan het werken was in Brazilië, tussen de knappe voetballers. Via FaceTime hebben we alles uitgepraat - op de vreemdste uren natuurlijk door het tijdsverschil van acht uur. Ik zei hem: ‘kijk, ik werk in de voetbalwereld. Je blijft best weg uit de sectie met persoonlijke berichten, want daar zal je heel wat shit tegenkomen.”

"Who does he find on Instagram? Me!" 📱@LaylaLoves recalls getting DM'd by an unnamed Barcelona player during World Cup 2014 in Brazil.#BoysDontCry | Together with @ASOS



Watch in full on YouTube: https://t.co/kAth9qjr0h pic.twitter.com/RJfY4ZFypO JOE(@ JOE_co_uk) link