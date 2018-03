Speler Man United gedumpt door Instagram-model na overspel: "Ik kan toch zeggen dat ik het op z'n minst geprobeerd heb" Hans Op de Beeck

13 maart 2018

12u30

Bron: The Sun 2 Time-out Jesse Lingard, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Manchester United, is gedumpt door Jena Frumes, een Amerikaans Instagram-model met drie miljoen volgers, nadat hij haar bedrogen had.

Vijftien maanden lang was het opvallende koppel samen, maar het overspel met een fan enkele maanden geleden, doet Lingard (25) nu toch de das om. Aan haar 95.000 Twitter-volgers stelde Frumes (24): "Ik kan zeggen dat ik het op z'n minst geprobeerd heb en bovendien heb ik genoten van de rit." Het model wenste de Engelse voetballer vervolgens het beste, waarna ze de post verwijderde en nog wat naaktfoto's van zichzelf op een strand plaatste. In een tweede post over haar relatie zei ze wat later: "Ik hou zielsveel van Jesse, maar soms klopt de timing niet."

In de voorbereiding op vorig seizoen werden Lingard en Frumes voor het eerst samen gezien in Los Angeles, tijdens de Amerikaanse tour van de 'Red Devils'. Wat later brachten ze samen een romantisch weekendje in Barcelona door. Het leek grote liefde tussen de twee, tot de gespecialiseerde in december van vorig jaar gewag maakte van een avontuurtje van Lingard met de administratief assistente Leonie Borek (32), de avond nadat Man United de derby tegen City met 1-2 verloren had. Hij had haar uitgenodigd in zijn villa in Cheshire, waar hij de avond doorbracht met ploegmaat Marcus Rashford en nog een andere vriend. Toen die twee laatsten vertrokken, zou Lingard intiem zijn geweest met Borek. Tot hij haar de volgende ochtend dumpte met een paar gepersonaliseerde voetbalschoenen, terwijl zijn maat haar afzetten aan het dichtstbijzijnde treinstation.

Frumes was naar verluidt woedend op Lingard, maar hield de relatie toch nog even gaande en postte geregeld liefdesfoto's met Jesse op haar sociale media. "Niet veel vrouwen zouden hem dat vergeven hebben maar Jena deed dat wel, ondanks dat ze daar de nodige kritiek voor kreeg. Maar nu lijkt het er toch op dat het haar te veel werd", aldus een zogenaamde bron aan de tabloid 'The Sun'.

Het was niet de eerste relatie van Frumes met een topsporter. Eerder was ze samen met de Amerikaanse NFL-speler Antonio Brown. Die gaf daarvoor zijn vrouw die pas bevallen was van hun baby, de bons. Om niet veel later toch terug bij haar in te trekken. Tot woede van Frumes, die als wraakactie de gsm-nummer van de football-speler op haar Twitter postte. Frumes heeft haar bekendheid vooral te danken aan Nick Cannon, de ex-man van Mariah Carey, nadat ze haar opwachting maakte in diens comedyshow, Wild N' Out.

Manchester United speelt vanavond de return van de achtste finales in de Champions League tegen Sevilla. In het Sanchez Pizjuan bleef het 0-0. Afwachten of Mourinho de aanvaller een basisplaats gunt. Zaterdag was er slechts een invallersrol voor Lingard weggelegd toen de 'Mancunians' de vijand uit Liverpool met 2-1 klopten. Dit seizoen nam Lingard, die op Old Trafford wekelijks 112.000 euro opstrijkt, 13 goals en 5 assists voor zijn rekening in alle competities.