Southampton-speler produceert slechtste inworp van het jaar, maar zijn reactie werkt nóg meer op de lachspieren Manu Henry

12u42 1 De award voor tijdrekken gaat naar... @ryanbertrand3! 🕓😂 pic.twitter.com/LsbVYBnfQX Play Sports(@ playsports) link

Inventief, dat is wel het minste wat je van bovenstaande actie van Southampton-verdediger Ryan Bertrand kan zeggen. De negenvoudig Engels international pakte op het veld van Bournemouth uit met een dramatische inworp. Of was het een bewust staaltje onkunde? Ja, zo liet hij alvast uitschijnen met zijn knipoog na de actie. Tijdrekken: dát was het doel. Bewust of niet, zijn team sleepte een punt uit de brand in het Vitality Stadium (1-1).

rv Southampton-speler Bertrand heeft zo zijn eigen manier om tijd te rekken