Slechts vier duels in de Ligue 1, maar ondertussen heeft Kara zich wel verloofd met Miss Senegal France

21 november 2018

15u55 0 Time-out Kara Mbodj, de voormalige verdediger van Anderlecht, is sinds dit weekend verloofd. De gelukkige is Fatou Mbaye, in Senegal geen onbekende.

Zeven miljoen euro, zoveel betaalde Nantes aan Anderlecht om Kara Mbodj in te lijven. De bonkige Senegalese verdediger speelde drie jaar voor paars-wit alvorens zijn geluk in Frankrijk te gaan beproeven. Tot dusver geen al te groot succes: Kara speelde slechts vier wedstrijden voor zijn nieuwe ploeg en Nantes kampeert voorlopig op een tiende plaats in de Franse Ligue 1.

Tot zover het voetbal, want gelukkig is er sinds kort reden tot vreugde naast het veld voor de 29-jarige verdediger. Kara verloofde zich dit weekend immers met Fatou Mbaye, Miss Senegal France van vorig jaar. De Afrikaanse schone is op haar Instagramaccount in de wolken met de heuglijke gebeurtenissen.