Servische precisie: slaat Djokovic een flesje van het hoofd van deze bekende talkshowhost? Mike De Beck

08u41

Bron: The Late Night Show 0 RV

Sportief loopt het, ook vanwege een hardnekkige elleboogblessure, voor Novak Djokovic niet meteen van een leien dakje. De Servische proftennisser viel voor het eerst in tien jaar uit de top tien, maar de populariteit van 'Nole' blijft wel behouden. Zo was hij onlangs te gast in 'The Late Night Show' waar hij zijn kunstjes een keer mocht showen. Het was de bedoeling om een flesje water van het hoofd van de bekende talkshowhost James Cordon te slaan. Met zijn mindere linker lukte dat niet meteen. Maar kon 'The Djoker' het klusje met zijn goede rechter wel klaren?