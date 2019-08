Sergio Ramos toont zijn tattoos: een voetbalveld, maar ook een olifant en odes aan zijn kinderen en overleden vriend ODBS

20 augustus 2019

14u25 0 Time-Out In tegenstelling tot zijn nog meer befaamde ex-ploegmaat In tegenstelling tot zijn nog meer befaamde ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo , is Sergio Ramos wel zwaar gepassioneerd door tatoeages. Op zijn torso, armen en (boven)benen: de kapitein van Real Madrid komt stilaan plaats tekort. Enkele van zijn meest opvallende tattoos uitgelegd.

Zijn rug en armen stonden al een tijdje vol met verschillende inktpatronen, na de zege van Real op de openingsspeeldag bij Celta Vigo (1-3, dankzij een sublieme Courtois) gebruikte Ramos de recuperatietijd om op zijn Instagram enkele betekenisvolle en recent aangebrachte tatoeages op zijn linkerdij te tonen. In de eerste plaats komen zijn geliefden aan bod. Zo heeft hij een hele hommage aan zijn vader laten tekenen. Een tekst, inclusief de handtekening van zijn vader eronder, aan zijn zoon: “Ik ben trots op jou en je zal voor altijd in mijn hart zitten.” Waarna het ook gaat over de successen en de bescherming en liefde die zijn vader hem gegeven heeft. Ook Ramos’ kinderen komen aan bod op dat linkerbovenbeen, nadat ze ook al op zijn armen verwijzingen hadden. Zo zie je een konijn, de knuffel van zijn oudste zoon Sergio Jr. (5) en diens bijnaam ‘Nano’. Onder het dier staat ‘Haypiota’, het eerste woord dat zijn tweede zoon Marco (3) stamelde en refererend naar de bal waarmee het jongetje zijn papa en oudere broer altijd zag spelen.

Verder nog een resem tekeningen en spreuken, zoals een hoed, Mortadelo en Filemón (een Spaanse komische serie), ‘Remember to live’, zijn initialen ‘SR4' of de bijnaam die zijn Real-ploegmaats hem geven: ‘Churu’. Naar zijn hechte vriendschapsband met gewezen Real- en ook FC Barcelona-spits Javier Saviola. Die begon hem met ‘Churrúa’ aan te spreken en zo werd dat ‘Churu’. Daarbij ook de titel van een nummer van ‘El Barrio’: “We left for’ Madrid’. Zo verliet Ramos zijn thuisstad Sevilla voor hoofdstad Madrid.

Veel verwijzingen naar een van zijn grootste hobby’s ook: kunst. Ramos is een notoir liefhebber die je geregeld aantreft op exposities en er ook zelf een mooie collectie op nahoudt. In een bekend Spaans tv-programma stelde hij ooit zo een reuzenmier voor, of een replica van Het Laatste Avondmaal van da Vinci waarin hij afgebeeld is als Jezus. Op zijn dij staat nu ook een tekening van de beruchte straatartiest Banksy en een olifant uit ‘Los Elefantes’ van Salvador Dalí.

Natuurlijk mag voetbal niet ontbreken. Meer naar onderen toe staat een voetbalveldje en een recreatie van zijn goal in de Champions League-finale van 2014. In die wedstrijd maakte Ramos in de slotfase de gelijkmaker, waarna Real in de verlengingen het pleit naar zich toetrok. Of de beker met de ‘Grote Oren’ en de jaartallen waarin hij dat kampioenenbal met Real won. Het rugnummer 16 is ook van de partij. Dat was dat van zijn goeie vriend Antonio Puerta, die als speler van Sevilla op zijn 22ste het leven liet nadat hij getroffen werd door een hartfalen tijdens een wedstrijd. Puerta wordt ook herdacht op een bovenarm met een David-ster als eerbetoon.

Nog enkele belangrijke nummers uit z’n leven prijken op zijn vingers. De 90+ verwijst naar zijn reputatie om belangrijke goals te maken in de slot van een match. Indrukwekkend is de tattoo op zijn beide bovenarmen. Daar staat de spreuk ‘The spirit of those dead lies in the memory of those alive’ (vrij vertaald: de zielen van de doden leven voort in de herinneringen van de levenden). De woorden zijn een eerbetoon van Ramos aan de slachtoffers van de terroristische aanslagen in New York (2001) en Madrid (2004). De eenhoorn vind je terug op de onderbuik. Die speelde ook al een symbolische rol tijdens zijn recente huwelijk met Pilar Rubio. Deze zomer stapten de twee in het huwelijksbootje in Sevilla. Naast Sergio Jr. en Marco hebben ze nog een derde zoontje: Alejandro (1).