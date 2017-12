Seks voor de wedstrijd: kan het nu of niet? Dit Russisch model en dokteres bij Spartak Moskou komt met het antwoord Mike De Beck

De spelers van Spartak Moskou rolden ongetwijfeld eens met de ogen toen ze het nieuws vernamen. Dokteres bij de Russische club en model Victoria Gameeva legde het team voor de levensbelangrijke uitwedstrijd op het veld van Liverpool een zogenaamd seksverbod op. Ze is er stellig van overtuigd dat seks voor de wedstrijd niet goed uitdraait voor mannen. Al gelden er voor vrouwen volgens haar andere wetten...

In groep E kan het vanavond in de Champions League nog alle kanten uit. Spartak Moskou staat momenteel derde in de groep, maar met een uitwedstrijd op Anfield Road op het programma dingt het wel nog mee voor een plek in de volgende ronde. De Russen willen dan ook niets aan het toeval overlaten en schakelden hun dokteres Victoria Gameeva in. Ze voerde een opvallende regel door. De dagen voor de wedstrijd tegen Liverpool mogen de spelers van mevrouw Gameeva geen seks hebben.

"Vanuit een medisch oogpunt stimuleert seks het vermogen om te werken enkel bij vrouwen", gaf Gameeva op de Russische televisie een woordje uitleg. "In martial arts gebeurt het wel eens dat een vrouwelijke atlete zo'n vijf à tien minuten na de seks kan vechten en de resultaten zouden ook beter zijn. Maar voor mannen werkt het helemaal anders. Zij moeten twee of drie dagen voor een voetbalwedstrijd seks vermijden." Ziedaar dus de mening van dokteres Gameeva die trouwens ook niet vies is van wat modellenwerk. Dat valt ook te zien op haar goed gevulde Instagramaccount. Goed voor meer dan 38.000 volgers.