Seks voor de wedstrijd: kan het nu of niet? Dit Russisch model en dokteres bij Spartak Moskou komt met het antwoord
In groep E kan het vanavond in de Champions League nog alle kanten uit. Spartak Moskou staat momenteel derde in de groep, maar met een uitwedstrijd op Anfield Road op het programma dingt het wel nog mee voor een plek in de volgende ronde. De Russen willen dan ook niets aan het toeval overlaten en schakelden hun dokteres Victoria Gameeva in. Ze voerde een opvallende regel door. De dagen voor de wedstrijd tegen Liverpool mogen de spelers van mevrouw Gameeva geen seks hebben.
"Vanuit een medisch oogpunt stimuleert seks het vermogen om te werken enkel bij vrouwen", gaf Gameeva op de Russische televisie een woordje uitleg. "In martial arts gebeurt het wel eens dat een vrouwelijke atlete zo'n vijf à tien minuten na de seks kan vechten en de resultaten zouden ook beter zijn. Maar voor mannen werkt het helemaal anders. Zij moeten twee of drie dagen voor een voetbalwedstrijd seks vermijden." Ziedaar dus de mening van dokteres Gameeva die trouwens ook niet vies is van wat modellenwerk. Dat valt ook te zien op haar goed gevulde Instagramaccount. Goed voor meer dan 38.000 volgers.
К теме иммунитета. Закаливание. Баня. Мифы и реальность. Закаливание- это укрепление иммунитета. . В крови человека есть иммунные клетки, которые борются с бактериями и микробами. При повышенных температурах усиливается кровоток и повышается активность этих иммунных клеток. Соответственно, баня и сауна способствует более быстрому выздоровлению и укреплению иммунитета. . ❗️Но при условии, что нет никаких противопоказаний к высоким температурам, от применения которых вы можете только навредить. . Что нужно помнить про баню. И всегда ли она помогает при уже начавшемся простудном заболевании? . Не всегда. Здесь всё зависит и от иммунной системы человека и от стадии заболевания. Так как при высоких температурах идёт не только усиление активности иммунной системы, но и активное размножение бактерий, вы также можете усилить действие инфекции в организме и способствовать ее распространению. Поэтому в период болезни разогреваться банями не стоит. . Почему при переохлаждении (замёрзли руки/ ноги) люди часто простужаются и заболевают? . При охлаждении снижается скорость кровотока и защитные клетки двигаются медленнее, при этом бактерии размножаются быстрее. При этом если иммунных клеток в организме не достаточно- человек заболевает. Это касается и купания в проруби, холодной воде и тд. . Знайте меру! . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #russiangirl #fitness #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok
Часто патология сердечно-сосудистой системы носит скрытый характер. В связи с этим необходима ранняя диагностика. . УЗИ сердца, или ЭхоКГ ЭХО-КГ нужно проводить при: - наличии шумов и болей в сердце; - нарушении сердечного ритма восстановительный период после операций на сердце или инфаркта; - наследственных заболеваний ССС; - занятиях спортом; - усиленном сердцебиении, «замирании» сердца и нарушении сердечного ритма (в том числе при употреблении алкоголя); - одышке, кашля, боли в груди и верхней части живота, увеличении размеров печени; - частых головных боли, головокружение, потеря сознания; - отеках, бледном кожном покрове, холодных конечностях, повышенном артериальном давлением; - повышенной температуре тела, не связанной с другими заболеваниями, которая сопровождается сердцебиением и одышкой. . УЗИ – процедура безопасная, не имеет противопоказаний, поэтому ее назначают даже детям и беременным. . УЗИ позволяет: - оценить работу сердечной мышцы, состояния четырех камер сердца и клапанов; - размеры сердечных полостей и величину давления на них; - толщину стенок сердца, скорость кровотока. . Не нужно заранее готовиться: сидеть на диете и соблюдать особый питьевой режим. . Процедура эхо-КГ совершенно безболезненна для пациента и длится порядка 20-30 минут. Осмотр проводится в положении лежа на спине (понадобится раздеться до пояса) с помощью высококачественного ультразвукового оборудования. На тело пациента в области груди помещаются специальные датчики, которые позволяют получать изображения сердца, сердечных сосудов и кровотока. Для передачи импульса используется специальный гель, который наносится на грудную клетку. Ощущения при этом такие же, как при проведении любого другого ультразвукового исследования. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #spartak #fcsm
Постнагрузочное восстановление спортсменов. . ❗️общие методы воздействия: 1) рациональный суточный режим (нормализация сна), так как недосып приводит к значительному ухудшению функциональных сил организма); 2) нормализация питания-энергопотребление должно полностью восполнять энергозатраты! . ❗️физические методы воздействия: 1) вакуумная терапия (вакуумный массаж, вакуум- градиентная терапия); 2) гидротерапия (подводный душ-массаж, контрастные ванны); 3) криотерапия; 4) остеопатическая коррекция, массаж; 5) барокамеры. . ❗️фармакоподдержка 1)витамины, минералы, микроэлементы; 2) иммуномодуляция; 3) антигипоксанты; 4) аминокислоты, ВСАА. 5) детоксикация- гепатопроткторы и гемоделюция. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #sportlife #girl #спорт #blogger #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #sunday #run #nike #reebok #asics #fcsm
#Repost @clinic_luzhniki ・・・ До главного бегового события – Московского Марафона осталось чуть больше недели. В дни выдачи стартовых пакетов вас ждёт самая масштабная выставка, на которой мы снова принимаем участие и будем рады увидеться с вами. . А ещё в дни работы Экспо вы сможете посетить лекционный зал, где эксперты из бегового мира поделятся с вами знаниями и опытом. Наш врач кардиолог, заведующий отдалением функциональной диагностики Гамеева Виктория Юрьевна откроет цикл лекций 22 сентября в 17.00 с темой "Бег с точки зрения здоровья. Аспекты грамотного расчета тренировочного процесса". . Приглашаем и вас пополнить багаж знаний вместе с нами 😉 . 📲+7(495)637-07-30 E-mail 📩csmed.info@mail.ru #moscowmarathon #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sport #football #спорт #food #sportlife #sportclinic #гамеевавиктория #спортивнаямедицина #лужники #luzhniki #fit #fitness #crossfit #vitamin #марафон #nikeplus #московскиймарафон
Основные принципы построения тренировочного процесса: – Принцип непрерывности. Увеличение продолжительности интервала отдыха или уменьшение количества тренировок приводит к снижению эффективности тренировочного процесса. Увеличение длительности интервала отдыха снижает степень эффективности тренировочного процесса до 0% при интервале отдыха более 6 дней. – Принцип цикличности. Тренировочный процесс должен строиться с учетом одновременного развития всех основных систем организма. Поэтому необходимо планировать последовательность применения различных тренировочных средств в рамках определенного цикла (микроцикла). – Принцип безопасности. Соблюдайте правила техники упражнений, делайте разминку, тренируйтесь в удобной одежде и обуви. – Принцип качества. В каждом основном упражнении необходимо достигнуть максимального и полного напряжения мышечных волокон. – Принцип самоконтроля. Каждый спортсмен должен опираться в тренировке не только на правила, но и на самочувствие, поскольку имеются индивидуальные особенности адаптационных реакций. . #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run #nike #reebok #asics
После интенсивной тренировки рекомендуется использовать статический стейчинг, так как он усиливает эффект упражнений. . После бега или других усиленных физ. нагрузок в организме вырабатываются гормоны гипофиза и другие, необходимые для роста мышц. Для облегчения их прохождения в клетки необходимо увеличить поры в мембранах. Для этого используют растяжение мышц при полном их расслаблении (статический стретчинг). . Особое внимание уделите тем мышцам, на которые была нацелена ваша тренировка, тем, что "гудят" больше всего. Каждый подход должен занимать не менее 30 секунд. При этом вы должны чувствовать вытяжение, но не боль. Дышите размеренно и глубоко, это поможет достичь максимального результата. 📌Пример упражнений: – Большая ягодичная мышца. Сядьте на пол, правая нога прижата к полу, левая нога касается его лишь ступней. Зафиксируйте левую руку на лодыжке правой ноги, а правой рукой старайтесь опустить колено левой ноги вниз; – Мышцы спины. Лягте на спину, правая нога вытянута, левая согнута. Положите правую руку на колено левой ноги, а левую руку вытяните в сторону. Как можно сильнее прижимайте плечи к полу, буквально давите вниз; – Икры. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Сделайте шаг вперед левой ногой, а правую ногу отведите назад. Тяните носок вверх до тех пор, пока не почувствуете напряжение в икроножной мышце; – Четырехглавая мышцы бедра. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Вытяните прямую правую руку в сторону. Левой рукой возьмитесь за лодыжку левой ноги, и как можно сильнее прижмите ее к задней поверхности бедра. . Задавайте вопросы, ищу идеи для статей😉 #sport #клиникалужники #клиникаспортивноймедицины #csmed #sportlife #girl #спорт #moscow #blogger #sportclinic #гамеевавиктория #врач #пп #бег #garmin #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #adidas #workout #run
1 reactie
Jozef Van Riel
Spartak moet helemaal niet hopen op puntenverlies van Sevilla. Bij winst zijn ze geplaatst voor de volgende ronde. Het is nl. het onderlinge resultaat dat telt bij gelijke stand. Thuis was het gelijk (1-1), dus!!