Seingever kruipt door oog van de naald als ploegwagen van Astana vol op de man afstevent MDB/SAM

06 mei 2018

23u26

Bron: Yorkshire Post 0 Team Astana car crash #TDY2018 #TourDeYorkshire2018 pic.twitter.com/l3ZUr4Ipfz — Nathan Currie (@nathlukecurrie) May 6, 2018

De job van seingever in een koers is soms echt een hondenstiel. Dat werd nog maar eens duidelijk na beelden die opdoken uit de Tour de Yorkshire. Na een bocht stond een man goed opgesteld op een verkeerseiland en maakte hij zich herkenbaar met de bijhorende vlag en enkele fluitsignalen. Een ploegwagen van Astana had dat echter totaal niet in de gaten. Het voertuig stormde zomaar op de brave man af, die in allerijl nog aan de kant kon springen. Dat heet dan door het oog van de naald kruipen.