Schokkende beelden: raceauto ramt aan rotvaart twee onverwachte gasten: "We zagen overal bloed en ingewanden" Glenn Van Snick

09 februari 2018

07u00 0 Time-out Tijdens een race-event in de Amerikaanse staat Arizona liep het voor Christian Sourapas even helemaal fout. Niet vanwege autopech of een stuurfout, wel omdat er abrupt twee koeien de baan overstaken. De impact was enorm, wonderwel kwamen de Amerikaan en zijn copiloot er zonder kleerscheuren vanaf. De runderen daarentegen hadden geen schijn van kans.

De coureur was totaal verrast op het moment dat twee koeien onverwacht het parcours opdoken tijdens een race-event in het Amerikaanse Arizona. Aan een snelheid van 180 km/u had hij geen andere keuze dan de twee onfortuinlijke slachtoffers zijdelings te raken. De impact was enorm, waarna de auto verschillende keren over de kop ging en volledig verhakkeld tot stilstand kwam. Sourapas en zijn navigator geraakten bij wonder zonder schade uit het voertuig, voor de onschuldige beesten was er minder goed nieuws.

"Voordat ik zelfs nog maar kon reageren, botsten we op de dieren en trok onze wagen volledig naar links", vertelde Sourapas - volledig in shock - na het incident. Het enige wat ik kon denken was: 'wanneer gaan we eindelijk stoppen met tuimelen?' Het leek wel eeuwig te duren. Ondertussen zagen we overal bloed en ingewanden van de koeien. Ik bad tot God, want ik was helemaal nog niet klaar om te sterven. Ik kan deze enge ervaring amper beschrijven."

Bekijk hieronder de schokkende beelden die door de dashboardcamera van de wagen zijn vastgelegd.

Unidentified flying object 🛸 PC 📸: @binkdesigns Een foto die is geplaatst door null (@cmsourapas22) op 07 feb 2018 om 20:50 CET