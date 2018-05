Schattigheid troef: eenjarig zoontje van Leandro Trossard heeft het op de microfoon gemunt Redactie

Racing Genk heeft het seizoen gisteren in schoonheid afgesloten. Met dat laatste Europese ticket op zak trok Leandro Trossard dan ook met zijn zoontje naar de interviewer om vragen te beantwoorden. Op de arm van zijn papa kreeg de jonge Thiago (1 jaar) al snel de microfoon in zijn vizier. "Hij is het al gewend om dingen af te pakken. Je ziet het wel", glimlachte vader Leandro. "Mijn twee schatten", reageerde Laura Hilven, de mama van Thiago, op social media op het bericht.

