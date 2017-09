Schattigheid troef: achtjarig én Belgisch meisje verovert het internet met haar Ronaldo-viering Mike De Beck

Heeft u het afgelopen dinsdag ook gezien? Nadat Cristiano Ronaldo in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund zijn 411de treffer tegen de touwen joeg, was de camera plots op een klein meisje in de tribune gericht. Dat ze een grote fan was van CR7 werd meteen duidelijk, want het meisje kwam op de proppen met een uitstekende imitatie van de viervoudige winnaar van de Gouden Bal.



De video werd al snel verspreid over het internet en nu blijkt dat het om een achtjarige Belgische met de naam Elisa gaat. De jonge spruit begon te voetballen op vierjarige leeftijd en heeft als groot idool uiteraard Cristiano Ronaldo. Het meisje dat in Grâce-Hollogne - in de provincie Luik - woont hoopt dan ook op een dag haar grote held te ontmoeten.

Cute little girl doing the @Cristiano Ronaldo goal celebration in the crowd.... pic.twitter.com/VsjxXZB1rf — Jacqui Oatley (@JacquiOatley) 28 september 2017

A wonderful goal to spend the dreams of Dortmund Ronaldo the best in the world¿¿¿¿¿¿#CristianoRonaldo pic.twitter.com/EgVesEjDSD — Amir Samir (@amirsamir_cr7) 28 september 2017

