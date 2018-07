Sagan verliest "grootste race van het jaar" tegen oud vrouwtje met twee knieprotheses en pacemaker in ludiek filmpje TLB

17 juli 2018

23u46

Bron: I Am Specialized 0

Peter Sagan (28) is dan toch niet onklopbaar. De Slovaak - momenteel aan het werk in de Tour - veroverde al drie keer op rij de regenboogtrui op de weg, maar tegen een oud vrouwtje op een elektrische fiets was 'Peter De Grote' niet opgewassen. Sagan nam het in een wedstrijdje op zijn gewone racefiets op tegen ene 'oma Joan', die van start ging op een eBike. Sagan was de traagste, zo gaf hij zelf ook toe. "Sorry iedereen, maar ik heb verloren. Ik heb hard getraind voor de grootste race van het jaar. Ik ben tot het uiterste gegaan en heb alle kracht uit mijn benen gefietst, maar oma Joan was sneller op haar eBike." Voor de goede orde: het filmpje is een publiciteitsmontage van fietsenfabrikant Specialized.