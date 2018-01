Sagan doet zijn verhaal over bezoek aan paus in geheel eigen stijl: "Ik hou van paus Francis, hij is cool" Mike De Beck

25 januari 2018

14u38

Bron: Gazzetta dello Sport, Cycling News 14 Time-out Opvallende aanwezige in het Vaticaan gisteren. Peter Sagan was er namelijk op audiëntie bij paus Franciscus en dat bezoek beviel de drievoudige wereldkampioen wielrennen klaarblijkelijk wel. "Paus Francis vroeg me om voor hem te bidden", vertelt de Slowaak aan Gazzetta dello Sport.

Sagan kwam uiteraard niet met lege handen aan. Hij overhandigde de paus een gloednieuwe koersfiets en een van zijn regenboogtruien. Paus Franciscus liet het hem allemaal welgevallen. "Een kans om de paus te bezoeken komt maar een keer in je leven voor, als het er al van komt", doet Sagan zijn verhaal. "Ik ben religieus en mjin familie is religieus, dus was ik blij om mijn ouders en Helena mee te nemen."

Op het Sint-Pietersplein ontmoetten de twee beroemdheden elkaar. "Ik hou van paus Francis, hij is cool. Hij is in staat om moeilijke zaken in slechts enkele woorden uit te leggen. Hij is een voorbeeld voor ons allemaal en speelt een belangrijke rol in de wereld. Zelfs mensen die niet religieus zijn, kunnen God vinden, dankzij hem."

"Enkel God kan ons beoordelen"

De paus en de wielerpaus maakten kort kennis op het Sint-Pietersplein. "Paus Francis vroeg me om voor hem te bidden. Ik heb gezegd dat ik dat zeker ga doen. De paus bidt voor ons allemaal en heeft dus veel energie nodig. Die energie haalt hij van ons omdat wij voor hem bidden. In God geloven kan je een richting geven in het leven. Het kan je helpen om de goede dingen te zien in het leven, zelfs in moeilijke momenten. Het herinnert je eraan dat je anderen niet moet beoordelen voordat je jezelf beoordeeld hebt. Enkel God kan ons echt beoordelen."