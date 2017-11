Sa Pinto die toneeltje opvoert langs de zijlijn? Gekke Portugees past in rijtje met andere (prettig) gestoorde trainers TLB

15u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV/photonews . Time-out Behalve het optreden van amateurref Luc Bosmans was het toneelstukje van Standard-trainer Ricardo Sa Pinto hét gespreksonderwerp na de bekerwedstrijden van gisteravond. De Portugees sloeg het Astridpark met verstomming toen hij na rust plots neerzeeg op de Brusselse grasmat. Een schwalbe die de ex-middenvelder een plaatsje oplevert in het rijtje met knotsgekke coaches. Wij delen ze op per 'specialiteit':

1. Duracell-konijnen langs de zijlijn

Diego Simeone

Als middenvelder van onder meer Lazio Roma en Atlético Madrid legde Diego Simeone flink wat kilometers af en als trainer trekt hij die lijn eigenlijk gewoon door. De Argentijn coacht erg passioneel en iets zegt ons Yannick Carrasco het daarom soms niet heel erg vindt om aan de andere kant van het veld te staan dan 'El Cholo'. Met zijn stijl van coachen gidste Simeone 'Los Colchoneros' de laatste jaren naar knappe successen, maar soms kookt het potje wel iets te fel over...

Guy Luzon

Inmiddels is hij alweer in eigen land aan de slag, bij Maccabi Haifa, maar de doortocht van Guy Luzon in de Jupiler Pro League zal toch niet snel vergeten worden. Niet omdat Israëliër per se enorm straffe resultaten boekte met Standard, maar wel door zijn opvallende manier van coachen. Hurken, schreeuwen of brullen: Luzon deed het allemaal. In een topper tegen Club Brugge stond hij zelfs eens neus-aan-neus met Jesper Jorgensen en na de partij sprak hij zelfs over een complot van de arbitrage tegen Standard. Daarvoor excuseerde Luzon zich achteraf wel.

Antonio Conte

Ook de Chelsea-Belgen hebben een trainer die regelmatig furieus coacht tijdens matchen. Antonio Conte lijkt voor elke partij wel enkele powerdrinks naar binnen te werken: de Italiaan gesticuleert altijd gretig, zodat zijn spelers wel bij de les moéten blijven. De opvallendste actie van Conte speelde zich misschien wel af op het EK 2016, toen hij als bondscoach van Italië een bal kwaad wegknalde.

2. Trainers die de show stelen op persconferenties

Giovanni Trapattoni

In 1998 gaf Giovanni Trapattoni, toenmalig trainer van Bayern München, één van de meest legendarische persconferenties uit de geschiedenis van het voetbal. Trapattoni reageerde in (beperkt) Duits op de kritiek van enkele journalisten als zou Bayern te defensief spelen. "Ich habe fertig", was zijn opvallende laatste zin.

Rabah Madjer

Een recent voorbeeld: Rabah Madjer. Op een persconferentie van de Algerijnse nationale ploeg ging het er eerder deze maand wel héél pittig aan toe. Een journalist wilde sterspeler Riyad Mahrez een vraag stellen, maar dat was zonder bondscoach Rabah Madjer gerekend. De gewezen spits van Porto en Valencia nam het woord over en ging meteen in de tegenaanval, met een heuse scheldtirade tot gevolg.

🎥- L'énorme clash entre Madjer et un journaliste algérien, surréaliste ! 😱😂 pic.twitter.com/JWoy7a1WfC — Onze Mondial (@OnzeMondial) 15 november 2017

Louis van Gaal

Wanneer Louis van Gaal in de buurt is, vervelen persconferenties zelden. De Nederlander barstte al in tranen uit, zorgde voor hilariteit met originele Engelse uitdrukkingen als "that's another cook" en hij eiste eens publiekelijk excuses van journalisten. In zijn tijd als trainer van FC Barcelona gebeurde het echter ook regelmatig dat Van Gaal zal zelfcontrole even verloor, zoals in onderstaand filmpje.

3. Trainers die de scheidsrechters (of hun collega's) het leven zuur maken

Michel Preud'homme

Michel Preud'homme en scheidsrechters: het zal nooit echt een geslaagd huwelijk worden. De ex-keeper van onder meer Standard en KV Mechelen heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel en kan het geregeld dan ook moeilijk verbergen als hij vindt dat er een beslissing in zijn nadeel wordt genomen. Een voorbeeld daarvan zagen we in april van vorig jaar, toen Preud'homme de ref bijna te lijf wilde gaan nadat die Benoît Poulain terecht van het veld had gestuurd.

René Vandereycken

Nog in eigen land trok René Vandereycken ooit eens fel van leer tegen de wedstrijdleiding. In een competitiewedstrijd tegen Standard kreeg zijn team ooit tot driemaal toe geen strafschop. Een gefrustreerde Vandereycken trok daarop zijn broeksriem uit en begon ermee te zwaaien. "Van deze arbitrage zakt mijn broek af", was zijn niet al te fraaie boodschap.

Jürgen Klopp

Een trainer die eigenlijk in elke categorie van dit lijstje thuishoort, is Jürgen Klopp. Net als Conte gunt de Duitser zijn spelers geen moment rust, maar ook de scheidsrechters zijn zelden veilig voor de huidige trainer van Liverpool. Dat werd het best duidelijk tijdens zijn periode bij Borussia Dortmund, waar hij in een wedstrijd tegen Napoli ooit een vierde official de huid helemaal volschold (in onderstaande video vanaf ''18). Ook trapte hij ooit eens een bal pardoes tegen het hoofd van een vierde scheidsrechter.

Fred Vanderbiest

Fred Vanderbiest is dan weer eerder een kwelduivel voor zijn collega-trainers. Dat kunnen we afleiden uit twee filmpjes met de ex-middenvelder in een hoofdrol. In het eerste beeld noemt hij toenmalig Club Brugge-trainer Michel Preud'homme tijdens een persconferentie "een belachelijke vent" en in het tweede filmpje is te zien en te horen hoe Vanderbiest John van den Brom uitmaakt.

José Mourinho

Ook José Mourinho is niet altijd even lief voor zijn collega's. Vooral met Arsène Wenger, de trainer van Arsenal, leeft Mourinho al jaren op gespannen voet. Mourinho noemde Wenger ooit onder meer "een specialist in mislukkingen", één van de vele sneren in de richting van de Fransman.

4. Haalde Sa Pinto hier de mosterd?

De actie van Sa Pinto deed alvast denken aan een soortgelijk toneelstukje dat Louis van Gaal vorig jaar tijdens een match tegen Arsenal opvoerde. De Nederlandse trainer, toen coach van Manchester United, kreeg geen bekertje bier op zijn been geworpen, maar hij wilde wel een schwalbe simuleren. Wie viel het best, Van Gaal of Sa Pinto?

Van een stukje theater gesproken... 😝 pic.twitter.com/DXUtCZA5gg — Play Sports (@playsports) 30 november 2017

Anoche, durante el Anderlecht - Standard Liége, Sá Pinto estuvo 2-3 minutos tirado en la banda, dentro del campo, quejándose ante el árbitro. Hasta hoy, no se ha filtrado (@RTBFsport) un vídeo que mostrara lo ocurrido. Y... Lamentable la actitud del entrenador del Standard Liége. pic.twitter.com/jjm2wiZKlq — Benegol (@BenegolEs) 30 november 2017