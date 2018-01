Ryan Giggs, gelauwerd als nieuwe bondscoach van Wales, maar uitgespuwd door familie: "Het Welshe team moet haar vrouwen opsluiten" Mike De Beck

Bron: The Sun 47 PhotoNews/Twitter Ryan Giggs tijdens zijn aanstelling als bondscoach van Wales. Rechts: Natasha, de ex-vrouw van zijn broer waar Ryan een affaire mee had. Time-out Op sportief vlak loopt het tegenwoordig op wieltjes voor Ryan Giggs. De voormalige vedette van Manchester United werd gisteren voorgesteld als de nieuwe bondscoach van Wales, maar privé is niet alles rozengeur en maneschijn. Verre van zelfs. De familie van Giggs walgt nog steeds van hem nadat hij er een affaire op nahield met de vrouw van zijn broer. "Ik kan me er zelfs niet toe dwingen om zijn naam niet uit te spreken", aldus vader Danny Wilson aan The Sun.

Even de feiten op een rij. Broer Rhodri kon het goed vinden met zijn broer Ryan die als speler naam en faam maakte bij Manchester United. De Welshman ontpopte zich tot een van de sterkhouders op het middenveld van de Mancunians en won uiteindelijk onder meer 13 keer de Premier League. Maar in 2011 brak er iets. Dan kwam aan het licht dat Ryan Giggs al acht jaar een amoureuze affaire had met de vrouw van zijn broer Rhodri, Natasha. Een scheiding drong zich op voor Rhodri die zelfs een tijdje dakloos was.

De vader van Ryan Giggs, Danny Wilson, is dat allemaal nog niet vergeten. "Ik zou de meest trotse vader in de wereld moeten zijn, maar ik schaam me voor hem", vertelde zijn pa aan The Sun nadat Giggs werd voorgesteld als bondscoach van Wales. "Ik kan me er zelfs niet toe dwingen om zijn naam uit te spreken. Ik noem hem de ex-voetballer. Als de oudste zou hij zijn broer moeten steunen en hem geen dolk in de rug steken." Wilson vindt de aanstelling van Giggs als bondscoach zelfs flauwekul. "Hij is niet geschikt voor de baan. De bondscoach van Wales is iemand die gerespecteerd wordt en waar naar wordt opgekeken in de maatschappij. Hij is mijn zoon en het brengt me bijna tot tranen om te zeggen dat mijn familie hem niet respecteert."

Ik zou de meest trotse vader in de wereld moeten zijn, maar ik schaam me voor hem Danny Wilson, vader van Ryan Giggs.

"Ik ben zijn grootste nachtmerrie"

De escapades van Ryan Giggs hebben duidelijk diepe wonden geslagen. Zijn tante lust hem nog steeds rauw. "Het Welshe team moet haar vrouwen opsluiten", fulmineert ze. "De grootste reden dat ik dat zeg is dat Ryan honderd familieleden heeft in Cardiff en niemand moet hem hier hebben. Hij veroorzaakte heel veel woede. Als ik hem zou zien zou ik 'verrader, verrader, verrader' zeggen, maar ik wil hem nooit meer zien. Als hij me zou zien dan zou hij me een vuile blik geven omdat ik vroeger al de waarheid over hem vertelde. In het verleden was ik zijn favoriete tante, nu ben ik zijn grootste nachtmerrie."

