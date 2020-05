Ryan Babel geeft tips hoe belastingen te ontwijken en ontketent storm: “Hou jij van egoïstische miljonairs?” GVS

09 mei 2020

09u59 4 Time-out Ryan Babel heeft een rel op sociale media ontketend. De Nederlandse international geeft op Instagram tips hoe op een legale manier bijna geen belastingen te moeten betalen. “Want hou jij daarvan? Ik alvast niet.” Een gevoelig onderwerp in deze coronatijden, zeker als een topvoetballer die miljoenen verdient deze boodschap verkondigt. In een mum van tijd stond Twitter in brand. De ene zag er geen graten in, de andere was snoeihard.

Creativity is the solution to that 1B dollars Ryan Babel(@ Ryanbabel) link

Mede door de vroegtijdige stopzetting van het Nederlandse voetbal, was zijn uitleenbeurt aan Ajax een flop. Te weinig inbreng, te weinig drive. Babel, intussen al 33, tekende voor één assist en één goal in de KNVB-beker. En dat was het dan.

Gelukkig heeft hij nog die andere interesse, namelijk fiscaliteit en hoe er de kantjes af te lopen. “Betaal jij graag belastingen? Ik alvast niet”, klonk het bijschrift bij een foto waarop Babel het boek ‘Tax-Free Wealth’ van Tom Wheelwright aan het doorgronden is. “Na het lezen van dit boek kan ik jullie vertellen hoe bijna nul euro aan belastingen te betalen. Legaal. Dit is alleen voor educatieve doeleinden”, lijkt de speler van Galatasaray zich nog te willen indekken. Dat laatste lukte niet echt.

Ongeschoolden

SP-fractievoorzitter Lillian Marijnissen reageerde onmiddellijk. Ze vergeleek de post van Babel met een eerdere uitspraak van Feyenoord-middenvelder Jens Toornstra. Bij onze collega’s van het Algemeen Dagblad pleitte die om de lonen van het zorgpersoneel op te trekken en de rijkelijke salarissen van voetballers te minderen. “Zoek de verschillen”, voegde Marijnissen toe. Babel reageerde meteen: “Het zijn altijd de ongeschoolden die een mening uitdragen over een onderwerp waar ze weinig van afweten.” Marijnissen terug op haar beurt: “Niemand vindt die blauwe envelop leuk. Maar met de belasting die jij en ik betalen worden de mensen uit de zorg betaald die ons nu zo helpen. En soms ook nog voetbalstadions gebouwd.”

Zoek de verschillen pic.twitter.com/7QLrGAZFRX Lilian Marijnissen(@ MarijnissenL) link

Ook Rutger Bregman, een bekende Nederlandse historicus en opiniemaker, was hard. “Hou jij van egoïstische miljonairs die legers van advocaten inzetten om te voorkomen dat ze hun deel van de belasting moeten betalen, terwijl ze ondertussen kunnen profiteren van openbaar onderwijs, wegen, gezondheidszorg enzovoort? En dan nog eens spelen voor clubs die miljoenen aan overheidssubsidies krijgen? Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik hou er alvast niet van.”

Schaamteloos, en klassiek voor nieuw geld: in de misvatting verkeren dat je elke cent zelf hebt verdiend, en niet schatplichtig bent aan de maatschappij waar je je succes aan te danken hebt. Meritocratisch zelfbedrog. https://t.co/Saw6m0TRec Sander S(@ SanderQuote) link

Heel wat twitteraars volgen de stelling van Marijnissen en Bregman. “Oliedom”, volgens sommigen, om net in deze tijden - wanneer heel wat Nederlanders het lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, als rijke sporter dit te verkondigen.

Enkelen kiezen ook de kant van Babel. “Hij doet het op een legale manier. Het kan en het mag. Wat is hier dan mis mee?” Iemand anders reikt aan dat de Nederlander mogelijk het geld dat hij zo uitspaart gebruikt voor het goede doel. “Je kan uit deze Insta-post toch niet uitmaken wat hij wél met zijn geld doet? Misschien geeft hij wel 20 procent uit aan de armen en weduwen. Deze kritiek is een tikje ongepast.” Babel speelde daar alvast gretig op in. “Weet dat ik betaalbare huizen ontwikkel voor mensen die een dak boven hun hoofd zoeken zodat de overheid dat niet meer zelf hoeft te doen. Trouwens, creativiteit is de oplossing tot één biljoen dollar.” De reacties blijven toenemen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

2,5 miljoen per jaar

De winger is niet de eerste de beste in Nederland. Hij groeide op en brak door bij Ajax, waarna hij onder andere bij Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al-Ain en Deportivo La Coruña passeerde. Hij werd tweemaal Nederlands kampioen en eenmaal Turks kampioen. Babel is ook 63-voudig international. Bij Galatasaray verdient hij 2,5 miljoen euro netto per jaar, toen hij er arriveerde afgelopen zomer streek hij ook een tekenpremie van 2 miljoen euro op.

Voor de mensen die wel weten hoe dit in mekaar steekt weten dus dat ik betaalbare huizen ontwikkel voor mensen die een dak boven hun hoofd zoeken zodat de overheid dat niet meer zelf hoeft te doen 1/2 @MarijnissenL Ryan Babel(@ Ryanbabel) link

Zodoende geeft ONZE overheid mij een compensatie daarvoor omdat ik de risico neem met mijn eigen hard verdiende geld 2/2 @MarijnissenL Ryan Babel(@ Ryanbabel) link