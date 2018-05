Ruzie tussen Balotelli en Belgisch model loopt hoog op: "Zelfs een bondscoach heeft nog niet zo veel voetballers gehad" Hans Op de Beeck

15 mei 2018

12u28 0 Time-out Twee jaar lang, tussen 2012 en 2014, was het grote liefde tussen Fanny Neguesha en Mario Balotelli. Er kwam zelfs een knoert van een verlovingsring aan te pas. Maar de Italiaanse spits en zijn Belgische showgirl gingen daarna niet als vrienden uit elkaar. En dat is nog een understatement, afgaande op de manier hoe ze elkaar vorige week verwensten op de sociale media.

"El dinero no compra a las mujeres, pero enamora a las putas" (vrij vertaald: "met geld koop je geen vrouwen, wel prostituees"). Met die quote van de beruchte Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar pakte Mario Balotelli uit op zijn Instagram Stories. Het moet zijn dat Fanny, die een kindje verwacht van de Gabonese Southampton-middenvelder Mario Lemina (zie foto hieronder), zich aangesproken voelde. De zangeres richtte zich tot Balotelli met het volgende: "Mocht je een goed iemand zijn, had je een echte vrouw gevonden... Het meest trieste aan dit verhaal is dat je zelfs met al je geld er niet in slaagt een vrouw te houden... misschien is daar wel een reden voor?"

Mon ange ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 apr 2018 om 22:41 CEST

Het antwoord van Balotelli liet niet op zich wachten. En dat was - u raadt het al - niet meteen aardig. "Ik heb twee mooie kinderen en, godzijdank, zij is daar niet de moeder van. De reden? Omdat ze geen gewone vrouw is, opgegroeid met waarden of enige opvoeding. Ik maak geen gezinnen kapot... dat idee zou nog niet eens in me opkomen. Zelfs een nationale voetbaltrainer heeft minder voetballers gehad, laat staan een manager zo veel zangers heeft. Nee, ook een kind kan haar geen gemoedsrust bezorgen." Een van de redenen waarom het spaak zou zijn gelopen tussen Balotelli en Neguesha, is dat Fanny niet meteen aan kinderen wou beginnen met de ex-spits van AC Milan, Manchester City en Liverpool.

De laatste twee seizoenen speelde Balotelli (27) in Nice, waar hij zo'n beetje zijn reputatie van enfant terrible achter zich heeft gelaten. Geen exploten naast het veld, maar regelmaat erop: in de vijftig matchen die hij in de Ligue 1 speelde, scoorde hij 33 keer. Maar na de laatste thuismatch van Nice zondag tegen Caen (4-1), met Balotelli in de eerste tien minuten twee keer aan het kanon, leek het erop dat hij afscheid nam van de thuisfans. Zijn contract loopt deze zomer af en zijn manager, de beruchte Mino Raiola die ook de zaken van Romelu Lukaku en Paul Pogba behartigt, is uit op een transfer. Het liefst naar de Premier League. "Mario is klaar om terug te keren naar Engeland", aldus de controversiële makelaar. "Hij is uitgegroeid tot een van 's werelds beste tien spitsen. Als Italiaan is hij zelfs de beste. Mario is 100 miljoen euro waard, maar kan gratis vertrekken - een koopje. Ik onderhandel met verschillende clubs in Engeland en Italië. Met Juventus, AS Roma, Napoli en Inter is er al gesproken."

Volgens het laatste gerucht zou Balotelli dicht bij een overgang naar Borussia Dortmund staan, waar Lucien Favre de nieuwe coach zou worden. De Zwitser kent Balotelli van bij Nice. Balotelli hoopt onder de nieuwe Italiaanse bondscoach Roberto Mancini ook zijn rentree bij de 'azzurri' te maken. Mancini coachte Balotelli zowel bij Inter als Manchester City, waarmee hij de landstitel in de Premier League veroverde.