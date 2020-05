Russische proftennisster geeft voetballers die ‘onterecht veel verdienen’ een veeg uit de pan: “Ze zijn zielig en arrogant” ABD

31 mei 2020

Bron: Bild 2 Time-out Proftennister Daria Kasatkina (23), voormalig nummer tien van de wereld, is scherp voor voetballers die volgens haar onterecht veel verdienen. “Ik kan niet tegen de manier waarop ze zich gedragen”, vertelde de jonge Russische tijdens een Instagram-live.

Shots fired. Daria Kasatkina (WTA 66) hield zich niet in tijdens een Instagram-live met haar landgenote en presentatrice Maria Komandnaya. De proftennister - tot februari 2019 gecoacht door de Belg Philippe Dehaes - haalde daarin uit naar profvoetballers, die volgens haar te veel verdienen. “Ik kan niet tegen de manier waarop ze zich gedragen en presenteren. Ze zijn zielig en arrogant”, vindt Kasatkina.

De voetballers die niet tot de wereldtop behoren? Hun salarissen liggen te hoog. Het is niet eerlijk Daria Kasatkina

Vooral de profvoetballers die niet tot de absolute top behoren, moeten het ontgelden. “Natuurlijk zijn er spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo die buitencategorie zijn. Zij zijn de maatstaf van alles, en dus is het logisch dat ze megalonen verdienen. Maar de voetballers die niet tot de wereldtop behoren? Shit, jongens! Hun salarissen liggen te hoog. Het is niet eerlijk.”

Wie dacht dat Kasatkina niet van voetbal houdt, heeft het echter volledig mis. Zo gaf ze eerder aan dat ze een grote FC Barcelona-fan is. “Ik hou van voetbal en kijk er graag naar”, knipoogde Kasatkina. “Alleen jammer van die verdomde spelers die te veel verdienen voor wat ze presteren.”

Zelf 5 miljoen euro verdiend

Kasatkina, nog altijd maar 23 jaar oud, mag zelf echter niet klagen over haar inkomen. Zo mocht de Russische al ruim vijf miljoen euro aan prijzengeld op haar rekening schrijven. Kasatkina, gesponsord door onder andere Nike, maakte in 2014 haar entree in het proftennis en bestormde al snel de top. Ze won de toernooien van Charleston (2017) en Moskou (2018) en eind 2018 was ze zelfs even het nummer tien van de wereld. De toekomst lachte haar toe, maar 2019 werd een moeilijk jaar voor Kasatkina, die op dit moment ‘s werelds nummer 66 is.