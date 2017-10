Rusland start charmeoffensief voor WK en schakelt daarvoor deze Russische schone in Mike De Beck

11u45

Bron: The Telegraph 0 RV Time-out Met nog de laatste speeldag voor de WK-kwalificaties in het vizier kan er al rustig worden uitgekeken naar het WK in Rusland dat in juni 2018 van start zal gaan. Meteen rijzen er al vragen of het voetbalfeest niet verstoord zal worden door plaatselijke hooligans. Enter Victoria Lopyreva. De Russische schone probeert als WK-ambassadrice de gasten op hun gemak te stellen.

"Het is een groots moment voor ons land om het WK te mogen organiseren", vertelt de voormalige Miss Rusland. "Iedereen is enthousiast en iedereen wil ook meewerken. Ik weet dat sommige mensen in andere landen in Europa een andere kijk hebben over wat er kan gebeuren in Rusland. Of het gevaarlijk is of niet en dat de mensen hier niet tevreden zijn met buitenlandse bezoekers. Ik kan zeggen dat dat niet waar is", probeert Lopyreva de buitenwereld gerust te stellen.

"We zijn heel vriendelijk en heel open mensen en kijken ernaar uit om gasten van andere landen te ontvangen. Ieder van ons beseft dat zo'n groot event als het WK de Russische toerismesector kan verbeteren. Als in het verleden mensen getwijfeld hebben om naar Rusland te komen, denk ik dat er na het WK geen twijfel meer zal zijn en dat mensen dit een bijzonder mooi land zullen vinden. Als Russin nodig ik jullie dan ook allemaal uit."

