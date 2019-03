Rugbyster roept politie op om online trollen ook effectief aan te pakken (en ziet haar foto weer online geplaatst) ODBS

20 maart 2019

12u14 0 Time-out De heisa rond de foto van rugbyster Tayla Harris zindert na in Australië. Steeds meer wordt er opgeroepen de online trollen rechtstreeks aan te pakken, zo ook door de speelster zelf. “We kunnen er nog zoveel over praten als we willen, maar er moet ook effectief iets gedaan. Dat de politie ze contacteert en waarschuwt, of Facebook,...” Ook Channel 7, dat de bewuste foto aanvankelijk verwijderd had op haar twitter, heeft het beeld inmiddels terug online gezet.

Harris sprak haar ontzetting uit over de online commentaren die ze had gelezen op haar foto, waarop ze als speelster van Carlton hoog opveert om richting het doel te trappen. “Ik weet dat ik ze niet zou mogen lezen, maar tja, ik las ze. Het maakte me ongemakkelijk en soms was het ook ronduit degoutant, dan gaat het voor mij om seksuele laster”, sprak ze bij het Australische radiostation RSN. Ze roept ook op om actie te ondernemen, door de AFL (Australian Football League) en mogelijk ook de politie.

“We kunnen er nog zoveel over praten als we willen, maar de trollen luisteren toch niet en als ze dat doen, lachen ze er waarschijnlijk eens mee. Dit moet dus verder gaan. Want als ik naar de trollen kijk, zitten er daar bij die op hun profielfoto poseren met vrouw, dochter of kinderen. Als ze zo’n dingen dan op een publiek platform al durven zeggen tegen mij, iemand die ze niet kennen... Tot wat zijn zij dan in staat om achter de muren van hun huis te zeggen en vooral te doen? Dit kan het begin zijn huiselijk geweld, van mishandeling.”

Bij wijze van steun zette Channel 7 de foto alvast terug online en excuseerde het zich. Het televisiestation werd fel bekritiseerd omdat het aanvankelijk toegaf aan de trollen. Voor de ceo van het AFL ligt het probleem niet bij Seven, de mediapartner van AFL, wel kaart ook hij het probleem van de sociale media aan. “Dit is geen alleenstaand incident”, aldus Gillon McLachlan. “Er heerst geregeld negativiteit in onze sport en onze gemeenschap. Maar wanneer het om onacceptabele commentaren gaat, zie ik toch meer en meer de behoefte om de trollen aan te pakken. Dat is net wat er hier gebeurd is.”