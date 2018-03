Ronaldo zal oefeninterland tegen Nederland niet snel vergeten. En dat heeft niet enkel met pijnlijk verlies te maken Redactie

26 maart 2018

23u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Time-out Een opvallende onderbreking tijdens Portugal - Nederland in Stade de Genève in Zwitserland. Enkele Portugese fans betraden na een uur spelen het veld in een poging een selfie te maken met stervoetballer Cristiano Ronaldo. Een van de fans wilde de winnaar van de Gouden Bal zelfs op de mond kussen.

De Portugese fans hadden weinig te genieten tijdens het treffen van hun land met Oranje. Bij een 3-0 achterstand was dat wellicht dan ook de reden dat een fan besloot de tribune te verlaten en het veld te betreden. Hij meldde zich bij Cristiano Ronaldo met zijn telefoon in de aanslag. Voordat hij een selfie maakte, gaf hij het voetbalidool nog een kusje op zijn wang. Daarna werd hij weggehaald door toegesnelde stewards.

Daar bleef het echter niet bij. Nog meer fans kwamen het veld oprennen in de hoop een kiekje te schieten met hun voetbalheld. Zij werden echter tijdig in de kraag gevat door de aanwezige stewards. Niet veel later werd Ronaldo van het veld gehaald. Alweer een fan had de tribune verlaten om samen met de superster uit Madeira op een foto te verschijnen. Deze poging werd echter ook gestopt.

Ronaldo ff vol op de bek willen pakken. Nope 😅 #porned pic.twitter.com/44x19NgAz0 Marius Maurits(@ MariusMaurits) link