Ronaldo stoort zich voor verjaardag van zijn nichtje niet aan verbod op familiefeestjes in lockdown

Bron: instagram elma_oficial 3 Time-Out De ene quarantaine is de andere niet. Midden de lockdown in Portugal vertoefde Ronaldo (35) in het bijzijn van de hele familie om de 21ste verjaardag van zijn nichtje Alicia te vieren. ‘CR7' heeft in Funchal een zeven verdiepingen tellend luxeappartement, met een ruimte die veel weg heeft van een persoonlijke ‘mancave’ en waar het feestje plaatsvond.



Plaats genoeg dus voor de hele familie Ronaldo, al had de ster van Juventus er twee weken geleden toch naar verluidt last van een verstikkend gevoel en koos hij voor een huurvilla in het rustige vissersdorpje Caniçal, op een halfuurtje rijden van Funchal op het eiland Madeira. Maar voor de verjaardag van Alicia Aveira, de dochter van zijn broer Hugo, toont Cristiano zich weer de perfecte familieman. Zo ging het feestje door in een kamer die volledig gewijd is aan Ronaldo. Met verschillende ingekaderde foto’s, een portret van hem naast wijlen vader Dinis Aveiro, eentje met zijn zoon Cristiano Jr. en met natuurlijk ook een van zijn vijf Gouden Bal-trofeeën.

Ronaldo was duidelijk in zijn nopjes toen er voor Alicia traditioneel gezongen werd. Hij bevond zich dan ook bij de mensen hem het meest lief: zijn partner Georgina, die haar korte kleedje wat naar beneden trok, en ook zijn mama Dolores Aveira (65), die op het einde van de video in een hoek in beeld komt. Zij vertoefde vorige maand nog even in het ziekenhuis na een beroerte. Broer Hugo zorgt voor de sfeer door al kloppend op een microgolfoven het ritme aan te geven. “Dit is de verjaardag van mijn liefste nichtje. Familie, vrienden en liefde zijn één”, postte Ronaldo’s zus Elma, die de video op haar Instagram zette.

Het antwoord van Alicia: “Zelfs in quarantaine kan je een mooi verjaardagsfeest hebben. Bedankt! Voor altijd samen.” De jarige, die nog steeds met haar ouders op een van de verdiepingen van het appartement (mét oceaanzicht) woont, postte ook nog een foto van zichzelf op het balkon met een boeket bloemen. Inclusief hashtag “BlijfhuisBlijfveilig”.

Het is niet geweten of Cristiano nu in de huurvilla verblijft of in het gigantische appartement met zwembad op de bovenverdieping. Maar Ronaldo haalt er zich ongetwijfeld weer wat kritiek mee op de hals, nadat hij eerder deze maand zich ook al moest verantwoorden toen hij wat bijtrainde in het voetbalstadion van Madeira. Georgina zette nadien nog een foto online waarin ze samen met Cristiano, Mateo, Eva en Alana in bed ligt.

In Portugal gelden er in principe dezelfde maatregelen als bij ons, al zijn ze wat minder strikt. Er wordt de Portugezen gevraagd zo veel mogelijk binnen te blijven. Maar familiereünies, onder de regels, worden niet geverbaliseerd. “Bijeenkomsten met familieleden die elkaar nu zelden zien of uit verschillende bubbles komen moeten vermeden worden, zeker wanneer er ouderen bij zijn”, luidt het.

