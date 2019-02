Ronaldo opent kliniek in haartransplantatie en stelt zijn Georgina meteen aan als manager ODBS

26 februari 2019

17u12

De zakenman in Cristiano Ronaldo slaat toe. De Portugees (34) opent in Madrid een kliniek in... haartransplantatie. En stelt meteen zijn vrouw Georgina Rodriguez (25) aan als een van de managers. De zaak behoort tot de Portugese Insparya Group, waarvan Ronaldo mede-oprichter is.

Maar liefst 150 mensen zullen tewerkgesteld worden in het zes verdiepingen hoge centrum met daarin 18 aparte ruimtes, zodat er ook dagelijks 18 transplantaties kunnen uitgevoerd worden. De prijs voor zo’n haartransplantatie bedraagt minimum 4.000 euro. Ronaldo heeft al 1 miljoen euro in de business gestoken, maar doet daar met zijn ambitieuze plannen rond de kliniek in Madrid de komende drie tot vier jaar nog eens 25 miljoen euro bij. “Naast het voetbal, ben ik ook gepassioneerd door gezondheid, technologie en research, domeinen waar ik in wil investeren”, luidt de mededeling van ‘CR7'. “Madrid, waar ik jarenlang geleefd heb, was mijn uitverkoren stad om het project internationaal uit te breiden.”

Aan Golder’s News, een persbureau gespecialiseerd in berichten in de marge van de sport, bevestigt Carla Palanca, woordvoerster van Insparya, het nieuws. “De kliniek biedt een speciaal totaalpakket aan voor buitenlandse klanten. Het hotelverblijf en het vervoer van en naar de luchthaven en de kliniek is inbegrepen. Op deze manier bieden we de mogelijkheid de operatie in Madrid te laten uitvoeren in plaats van Turkije.” Haartransplantaties worden vooral daar uitgevoerd. In Istanboel alleen al zijn er 300 gespecialiseerde klinieken die vooral klanten uit het Midden-Oosten aantrekken.

Ronaldo zal ook aanwezig zijn op de opening van het centrum op 18 maart. “Wij hebben de kennis, maar om klinieken buiten Portugal op te starten hebben we iemand met reputatie nodig”, zegt Paulo Ramos, sterke man van Insparya. “Ronaldo zal ons die duw in de rug geven. Het volgende centrum willen we ook nog dit of volgend jaar openen.”