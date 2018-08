Ronaldo maakt geen te beste beurt bij technische oefening, zijn ploegmaats strooien al snel wat zout in de wonde TLB en GVS

11 augustus 2018

07u30 0 Time-out Zelfs Cristiano Ronaldo laat zich af en toe op een foutje betrappen. Tijdens een technische oefening op training miste de Portugees zijn controle compleet. Tot groot jolijt van zijn Juve-ploegmakkers, die de typische vreugdekreet van CR7 uitschreeuwden om wat extra zout in de wonde te strooien. Jawel, zelfs de meester kan eens missen.

De bewondering is groot, heel groot. Ploegmaat Douglas Costa stak eerder deze week zijn adoratie voor de nieuwbakken smaakmaker van Juventus niet onder stoelen of banken. "Het is onmogelijk om Cristiano op het trainingsveld te volgen. Als wij arriveren, is hij bovendien al bezig. Als wij vertrekken, is hij nog steeds aan het trainen. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien." Het bevestigt enkel wat ex-ploegmaats eerder over hem zeiden, de Portugees laat niets aan het toeval over om voor eens en voor altijd te tonen wie de beste voetballer op aarde is.

Maar alle werkethiek ten spijt, CR7 is niet onaantastbaar. Tijdens een oefening waar het balletje hoog werd gehouden, lieten zijn goede voetjes hem plots in de steek. Tegenstrevers Paulo Dybala en - jawel - Douglas Costa konden met hun vreugde geen blijf: eindelijk werd Ronaldo eens de loef afgestoken.

Praia de areia contra Praia de pedra !!! Deu Noix né @paulodybala 🤣😹 @juventus Een foto die is geplaatst door null (@douglascosta) op 08 aug 2018 om 10:40 CEST

De vreugde-uitspatting sprak dan ook boekdelen. Het duo toverde de alombekende 'L-dans' van het immens populaire spel Fortnite tevoorschijn om Cristiano met de neus op de feiten te drukken. Ook Ronaldo's vreugdekreet 'si' mocht niet ontbreken, eindelijk zat de maestro in het verliezende kamp.

Daniele Rugani heeft trouwens zo zijn eigen methode om de viervoudige Champions League-winnaar het scoren te beletten: het doelkader doodleuk verplaatsen. 18 augustus maakt Ronaldo overigens zijn debuut in een plunje van de Oude Dame. De Italiaanse kampioen gaat dan op de eerste speeldag van de Serie A op bezoek bij Chievo Verona.

Well @DanieleRugani, that's one way to stop @Cristiano...! 😂#ForzaJuve pic.twitter.com/qavJ3WLbXd JuventusFC(@ juventusfcen) link