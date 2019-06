Ronaldo laat Portugese teambus stoppen om droom van zieke jongen in vervulling te laten gaan ODBS

09 juni 2019

18u54 244 Time-Out Cristiano Ronaldo, die vanavond met Portugal de Nations League-finale speelt tegen Nederland, heeft zich van zijn beste kant laten zien toen hij een jongetje met een mooie pancarte langs de weg zag staan.

🙏 @cristiano stops the đŸ‡”đŸ‡č bus to take a selfie with his biggest fan Eduardo ❀ pic.twitter.com/JPyZVscVer 433(@ official433) link

De laatste (lichte) trainingssessie in het Estadio do Bessa in Porto zat erop, toen de Portugezen het teamhotel opnieuw opzochten. Maar de bustocht werd al snel onderbroken: Ronaldo gaf gehoor aan de vraag van de kerel om hem een ‘abraco’, Portugees voor knuffel, te geven. De kapitein van Portugal liet de jongen, ene Eduardo Moreira, meteen de bus op en nam de tijd om foto’s te nemen. Moreira blijkt al tien jaar een leukemiepatiĂ«nt te zijn en is, zo zei hij zelf, de grootste fan van Ronaldo. Met deze herinnering kan hij de strijd ongetwijfeld met nieuwe verbetenheid verderzetten. Ronaldo en Portugal spelen vanavond in het Drakenstadion in Porto de finale van de Nations League tegen Nederland. Met een hattrick was CR7 in de halve finale de grote man tegen de Zwitsers.

Ronaldo mag dan dan wel een notoire ijdeltuit zijn, hij staat als papa van vier dikwijls klaar voor (jonge) fans en geeft ook geregeld geld aan goede doelen. De 1,4 miljoen euro die hij kreeg voor zijn Gouden Bal in 2011, schonk hij rechtstreeks aan de heropbouw van scholen in Gaza, 6 miljoen ging naar een fonds speciaal bestemd voor kinderen na de aardbeving in Nepal in 2015. Toen Portugal in 2017 getroffen werd door een reeks bosbranden, nam hij eigenhandig de medische kosten van 370 getroffenen op zich. En ook de reden waarom hij geen tatoeages laat zetten, is nobel. Ronaldo wil er zo zeker van zijn op geregelde tijdstippen bloed te kunnen doneren. Natuurlijk kan je ook bloed afstaan met een tattoo, maar volgens de richtlijnen moeten donoren vier maanden wachten na het zetten van een tatoeage - in het andere geval is het risico op infecties te groot.