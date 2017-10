Ronaldo en zijn zwangere vriendin Georgina blonken op FIFA-gala, maar volgens realityster (21) is relatie toch niet zó perfect redactie

Bron: Mundo Deportivo 0 rv Links: Ronaldo en Georgina op het FIFA-gala. Rechts: de realityster Sofia vertelt over een "intense nacht" in de Portugese pers. Time-out Eerder deze week op een FIFA-gala verkozen tot de beste voetballer ter wereld, zijn torinstinct weer helemaal teruggevonden en een vierde kindje op komst: het gaat Cristiano Ronaldo dezer dagen voor de wind. Maar een artikel in het Portugese blad 'TV Guía' zal mogelijk toch een kleine domper op de feestvreugde gezet hebben.

'TV Guía' beticht Ronaldo immers van ontrouw. Volgens het Portugese blad heeft 'CR7' zijn zwangere vriendin Georgina Rodriguez bedrogen met ene Natacha Sofia, een 21-jarige realityster die vooral naamsbekendheid verwierf door haar deelname aan het programma 'Love on Top'.

In het Portugese magazine doet Sofia haar verhaal. De brunette vertelt hoe ze Ronaldo ooit een privéberichtje stuurde op de sociaalnetwerksite Instagram én tot haar grote verbazing ook antwoord kreeg. "We voerden enkele pikante gesprekjes op Instagram, spraken al snel een keer af en daar bleef het ook niet bij", aldus Sofia.

"Homo? Volgens mij kloppen die geruchten niet"

"Op een dag spraken we af in een hotel en we begonnen al snel te kussen. Daarna beleefden we een intense nacht", zegt de vrouw, die wel geen bewijzen kan voorleggen. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om een relatie met hem te beginnen, het was gewoon voor de 'fun'. Maar de geruchten die stellen dat Ronaldo homo zou zijn, kloppen volgens mij zeker niet. Ik heb seks gehad met de beste voetballer ter wereld." Volgens Sofia gaf Ronaldo haar na afloop nog 300 euro om een taxi te kunnen nemen.

rv Ronaldo en Sofia prijkten op de voorpagina van het Portugese magazine.

Vierde kindje

De beweringen van Sofia komen er net in de periode dat Ronaldo op het punt staat om voor de vierde keer vader te worden. Ronaldo's huidige vriendin Georgina is hoogzwanger, zo bleek ook op het FIFA-gala eerder deze week. De Portugese superster heeft al drie kinderen, Cristiano Junior (7) en een tweeling die eerder dit jaar geboren werd.

