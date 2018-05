Ronaldinho gaat deze zomer met twee vrouwen tegelijk trouwen nadat ze sinds december "harmonieus" samenleven Hans Op de Beeck

24 mei 2018

15u45

Bron: Extra 1 Time-out Ronaldinho: een buitengewoon begenadigde voetballer op het veld, ook ernaast eentje met een aparte levensstijl. De Braziliaan zou volgens verschillende Braziliaanse media in augustus in het huwelijksbootje stappen met twee vrouwen tegelijkertijd, Priscilla Coelho en Beatriz Souza.

Het trio leeft sinds december van vorig jaar "harmonieus" samen in de villa van 'Dinho' in Rio de Janeiro - een optrekje met een geschatte waarde van 5,7 miljoen euro. Ronaldinho, waarvan wordt geclaimd dat hij een adept is van polygamie, startte in 2016 een relatie met Beatriz, terwijl hij ook gewoon aan de zijde bleef van Priscilla, met wie hij enkele jaren eerder iets begonnen was. Voor de vrouwen, die goed bevriend met elkaar zouden zijn, blijft het niet louter bij de intrek in zijn villa. Ze krijgen maandelijks ook -elk- 1.750 euro 'zakgeld' van de gewezen stervoetballer van PSG, Barcelona en AC Milan. (lees hieronder verder)

Volgens de Braziliaanse journalist Leo Dias zou 'Dinho' in januari van dit jaar de hand van de tweee dames gevraagd hebben, met verlovingsring voor beiden. De trouwerij moet een privé-aangelegenheid in augustus worden in Barra da Tijuca, een chique buitenwijk van Rio waar ook zijn villa gevestigd is. Nog volgens Dias zal Deisi, de zus van Ronaldinho, niet aanwezig zijn op de feestelijkheden. Zij keurt de polygamie van haar broer af. Dat zal het feest er niet minder saai op maken: verschillende Braziliaanse bekendheden zouden hun komst al bevestigd hebben, waaronder zanger Jorge Vercillo, buurman van Ronaldinho die ook voor het muzikale gedeelte van de trouw zal instaan.

Zowel Priscilla als Beatriz zijn van Belo Horizonte, waar Ronaldinho ook gevoetbald heeft bij Atletico Mineiro. De aanvaller bezorgde de club in 2012 haar eerste Copa Libertadores. De winnaar van de Gouden Bal in 2005 (toen die trofee nog louter de beste voetballer op de Europese velden bekroonde) heeft de driehoeksrelatie nog niet publiekelijk bevestigd, maar maakt er geen geheim van dat hij twee vrouwen heeft. In maart van dit jaar postte hij op zijn Instagram, waar hij 32 miljoen volgers heeft, nog foto's en een video op zijn Stories van het trio tijdens een trip naar Japan met een sambaband. Een week later verscheen hij met beiden in hoofdstad Brasilia dan weer op een feestje van de Partido Republicano Brasileiro (PRB), de centrumrechts politieke partij waartoe Ronaldinho behoort. Net zoals andere illustere ex-Braziliaanse voetballers genre Pelé en Romario, streeft hij een politieke carrière na. Al maken insiders binnen de PRB zich zorgen om de extravagante en onorthodoxe levensstijl van Ronaldinho.

Ook de familie van Priscilla, de verloofde met wie hij het langst samen is, lijkt toch niet helemaal gewonnen voor het aparte huwelijk. Zij zijn kwaad omdat Ronaldinho elk cadeau dat hij aan Priscilla geeft, ook aan Beatriz schenkt - volgens een 'vriend van de familie' aan de Braziliaanse krant Extra. "Toen ze onlangs op vakantie vertrokken, gaf hij exact dezelfde parfum aan de twee vrouwen. Priscilla moet ook oppassen op haar werk. Toen ze daar van het nakende huwelijk hoorden, dreigden ze met ontslag."