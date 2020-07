Romelu Lukaku sluit sponsordeal met Maserati: “Digitale voetafdruk alsmaar belangrijker voor voetballers” KTH

20 juli 2020

21u35 40 Time-out Romelu Lukaku heeft een deal met Maserati op zak, met dank aan Roc Nation dat zijn commerciële belangen behartigt. ‘Big Rom' deelde op Instagram een foto van hem voor het Stadio Giuseppe Mezza met een Maserati. “Blij om deel uit te maken van de Maserati-familie. Wordt vervolgd.” De komende maanden wordt de deal verder uitgewerkt.



Lukaku poseert met een Maserati Ghibli. Het Italiaanse merk staat vooral gekend om zijn (dure) sportwagens en luxe-auto’s. Roc Nation, de talentenfabriek van rapper Jay-Z, versierde hem een Maserati. De komende maanden moet blijken hoe Maserati Lukaku zal uitspelen. Wordt hij het gezicht van een reclamecampagne in Italië?

Thomas Meunier was er als de pinken bij om Lukaku op een aparte manier te feliciteren. “Klootzakje”, schreef hij grappend als comment. “Maak je geen zorgen. Ik pik je in september op. Samen rijden we naar Tubeke”, repliceerde Lukaku. Meunier opnieuw: “Het viel dan toch niet in dovemansoren, mijn vriend.”

Rolls-Royce

In z’n eigen garage had Lukaku tot voor kort vooral Britse merken staan. Hij bezat een matzwarte Rolls-Royce Wraith ‘Ghost Black Badge Edition’ en een Range Rover. Vooral die eerste is een topwagen volgens kenners. Hij kan een topsnelheid halen van 250 kilometer per uur, heeft acht versnellingen en 600 PK onder de motorkap. De prijs: 315.000 euro. Verder valt ook zijn voorliefde voor Mercedes op. In Engeland werd Lukaku onder meer gespot met een Mercedes-Benz AMG-GTR Coupe en een Mercedes-Benz AMG GLS 63. Ook een Bentley Continental GT mocht niet ontbreken in z’n wagenpark.

