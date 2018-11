Romelu Lukaku slaat handen in elkaar met Belgische muzikant in nieuw nummer: “Hij is de meest succesvolle Belgische rapper” MDB

19 november 2018

16u16 1 Time-out Romelu Lukaku heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij naast voetbal ook gebeten is door muziek. In een video op YouTube kondigt de Rode Duivel met TheColorGrey en sponsor Puma het nummer ‘New Levels’ aan. “Voor mij is hij de meest succesvolle Belgische rapper”, is Lukaku vol lof over zijn maatje Will Michiels.

Will Michiels, alias TheColorGrey, is geen onbekende in de voetbalwereld. Zelf doorliep hij onder meer de jeugdreeksen van Westerlo, maar kwam de Antwerpenaar ook uit voor Antwerp en Beveren. Een knieblessure op zijn achttiende gooide echter roet in het eten. Al gaf hij eerder ook zelf al toe dat hij niet de juiste mentaliteit had om profvoetballer te worden. “Ik begon op mijn zesde te voetballen. Ik was wel getalenteerd en heb nog voor Beveren gespeeld in de Belgische tweede klasse. Dus ik kende ook wel spelers bij onder andere Lierse en Beerschot.” Het is in die voetbalwereld dat de vriendschapsband tussen Will Michiels en Romelu Lukaku ontstond. “De reden waarom ik hem in het nummer wilde is omdat ik hem al lange tijd ken. Ik weet waar zijn muziek om draait en ik zie altijd vooruitgang. Voor mij is hij de meest succesvolle Belgische rapper. Elke jongen speelt voetbal. We hebben altijd dat wederzijdse respect gehad”, vertelde de spits van Manchester United.

Zo ging TheColorGrey aan de slag om het nieuwe nummer ‘New Levels’ in te blikken. “Ik zag een interview van Romelu waarin hij zei dat zijn moeder water met melk moest mengen zodat hij ontbijtgranen kon eten”, haalde Will Michiels de inspiratie bij ‘Big Rom’. “Sommige mensen staan niet achter ons om te komen waar we nu staan”, gaat Romelu Lukaku verder. “Je kijkt naar de situatie waar we in zitten en we lachen er mee. Want het maakt ons tot wie we nu zijn. Het laat ons appreciëren wat we hebben. De muziek die hij brengt, komt recht uit het hart. Dat is ook zo in mijn manier van voetballen. Ik speel met passie. Als ik niet tevreden ben dan zie je dat ook aan mij.“

“We komen van moeilijke achtergronden. Je hebt sommige mensen die dat zeggen, maar nee… Als je ziet wat hij nu brengt. In dezelfde stad geboren, met dezelfde Congolese roots, dat is schitterend. Zo willen andere jonge zwarte kinderen die thuis zitten ook succesvol worden.” Lukaku die eerder lijkt te figureren in de videoclip van ‘New Levels’ zet zo een nieuwe stap in de muziekwereld. Eerder dit jaar raakte al bekend dat Roc Nation Sports, het sportmanagementbureau van superster rapper/producer Jay-Z, Lukaku had aangetrokken. Lukaku zelf waagde zich in de studio ook aan D’Evils, een nummer van Jay-Z.

Ook Dries Mertens is fan

Lukaku is echter niet de enige Duivelse fan, Dries Mertens pikte zelfs al een concert mee van TheColorGrey. De speler van Napoli kwam op 24 april een kijkje nemen in ‘Het Depot’ in Leuven. ”Dat was super”, vertelde de zanger over die ontmoeting al in Van Gils & Gasten. “Ik was na de show foto’s aan het maken met fans en handtekeningen aan het uitdelen. Plots zegt mijn manager: ‘Dries is in de backstage, Dries is in de backstage. Nu komen!’ ‘Rustig, rustig’: zei ik. Dries stond daar. Ik had hem eigenlijk nog kleiner verwacht, maar het viel nog mee. Blijkbaar is hij een fan. Hij had zelfs een truitje bij voor mij. Hij zei ook dingen over de show waardoor ik merkte dat hij echt had geluisterd.”