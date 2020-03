Romelu Lukaku houdt Belgische eer hoog en verslaat Zwitser Xhaka in FIFA 20-toernooi: “Op naar de volgende” ABD

27 maart 2020

19u23

Bron: AP 0 Time-out ‘Big Rom’ scoort ook online. Romelu Lukaku, sinds twee dagen terug in België, heeft zijn eerste wedstrijd in een FIFA 20-toernooi gewonnen. De spits van de Rode Duivels zette Arsenal-middenvelder Granit Xhaka (27) opzij na een spannende wedstrijd.

Wat doet een voetballer wanneer er niet gevoetbald wordt? In Romelu Lukaku’s geval: fitness, een verkorte trainerscursus en... FIFA 20. De topschutter aller tijden van de Rode Duivels vertegenwoordigt ons land op het online ‘Plan B-toernooi’, waar 32 voetballers van evenveel naties aan deelnemen. Naast Lukaku doen ook bekende namen als Alexander Sørloth (Noorwegen, ex-AA Gent), Giorgi Chakvetadze (Georgië, AA Gent), Bernd Leno (Duitsland) en Razvan Marin (Roemenië, ex-Standard) mee.

In de zestiende finales nam Lukaku het op tegen de Zwitser Granit Xhaka. De twee waren aan elkaar gewaagd - na 90 minuten stond het 2-2. Maar ‘Big Rom’, die met FC Barcelona speelde, trok aan het langste eind door de ‘golden goal’ te scoren. “De eerste zege, laat de volgende maar komen. Goed gespeeld, Granit”, vertelt Lukaku in een korte reactie. De komende dagen zal duidelijk worden wie Lukaku treft in de volgende ronde.

Lukaku en Xhaka zouden mekaar in normale omstandigheden - zonder corona - dezer dagen ook zijn tegengekomen op het veld. Er stond komende maandag namelijk een interlandduel op het programma tussen de Rode Duivels en Zwitserland op het vierlandentoernooi in Qatar, maar door de coronacrisis is die minicompetitie afgelast.

Lukaku is na een periode van twee weken in quarantaine weer in België. En dat werd tijd ook. “Ik werd bijna gek. Ik kan niet naar buiten, ik kan niet winkelen. Ik zit opgesloten”, zei Romelu Lukaku ruim een week geleden.

