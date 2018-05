Rode Duivels zowaar gespot aan Belgische kust: "Meest luxueuze strandbar van het land" verwelkomt De Bruyne en Fellaini Redactie

05 mei 2018

15u30 0

Rode Duivel Marouane Fellaini was deze middag een opgemerkte gast op het strand van Knokke-Heist. De krullenbol van Manchester United stak zijn voeten in het zand in strandbar 'Beach number 1' in het Zoute. Opmerkelijk: twee weken geleden was collega Kevin De Bruyne hem al voor.

Zaakvoerder Glenn Van Hoeck stelde enkele weken zijn zaak in deze krant nog voor als 'de meest luxueuze strandbar van het land'. Dat lokt duidelijk ook interesse van de voetballers.