Rij met trialbiker Belaey mee door adembenemend historisch decor 15u17 0 Red Bull_Land Of The Bulls

Trialbiker Kenny Belaey laat opnieuw van zich spreken. Nadat de 34-jarige Aalternaar eerder dit jaar op een hoogte van maar liefst 984 meter van de ene naar de andere steen sprong, maakte de avonturier dit keer een historisch uitje. De negenvoudige wereldkampioen trial biking trok naar de beroemde rotsen van Gobustan in Azerbeidzjan - tevens UNESCO Werelderfgoed -, waar Belaey op de fiets allerhande oeroude schilderingen, adembenemende rotsformaties en wereldberoemde moddervulkanen mocht aanschouwen.

"Het is echt een eer om hier te mogen rijden," aldus Belaey. De juiste lijnen vinden was echt een uitdaging, want het was kiezen uit honderden opties. Alles is gefilmd op drie dagen. Geen show, geen valmatten, geen repetitie. 100% focus en concentratie. Gewoon gaan! En dat was niet vanzelfsprekend. De ondergrond is echt oneffen, en je moet constant rekening houden met de vorm van de rotsen", licht de waaghals toe. Maar Belaey draagt niet voor niets de bijnaam 'The Magician', met onderstaande spectaculaire beelden tot gevolg.