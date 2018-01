Rihanna of Beyoncé? Mertens of De Bruyne? Philippe Gilbert weet het wel tijdens rondje dilemma's DMM

20u49 0 Instagram: philippegilbertofficial Gilbert kreeg net voor de start van het wielerseizoen nog een aantal dilemma's voorgeschoteld.

De start van het wielerseizoen nadert met rasse schreden en dan is het voor Philippe Gilbert even tijd om bij de dingen stil te staan. De kopman van Quick.Step Floors maakt werk van zijn #striveforfive waarmee hij naast de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik ook nog Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op zijn palmares wil bijschrijven.

Maar welk wielermonument wint hij volgend jaar het liefst? Roubaix of Sanremo, Gilbert vertelt het graag in een leuk filmpje op Instagram. Ook andere dilemma's passeren de revue. Een losse greep uit de vragen: Rihanna of Beyoncé? Armstrong of Ullricht? Bier of wijn? Dries Mertens of Kevin De Bruyne?

‪Dilemma time! 😅 #StriveForFive ‬ Een foto die is geplaatst door null (@philippegilbertofficial) op 11 jan 2018 om 18:08 CET