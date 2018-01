Reporter geeft rustig een update aan de rand van het voetbalveld. Althans, dat dénkt hij TLB

28 januari 2018

11u02

Bron: AS Mexico 6 Time-out Geldt reporter zijn als een risicoberoep of niet? Marcelino Fernández van de televisiezender ESPN zal u zeker vertellen van wel. De Mexicaan stond deze week rustig een update te geven naast het trainingsveld van de topclub América. Althans, dat is toch wat hij dacht. De spelers van América hadden hem echter in de smiezen gekregen.

Darwin Quintero, de Colombiaanse spits van América, wilde Fernández doen schrikken en hij knalde een bal vanop ruime afstand in de richting van de reporter. Het leer miste de man maar op een haar en Fernández, die toch even schrok, ging voort met zijn update. Knap staatje professionalisme. Van Quintero kon dat niet gezegd worden en daar denkt de ploeg van de pocketspits ook zo over. In een statement dat de club publiceerde op haar website, maakte América bekend dat de Colombiaan gestraft zal worden voor de actie.