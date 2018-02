René van der Gijp heeft nieuws in België duidelijk niét gemist: “Ik wil verder als Renate” XC

René van der Gijp sprak in de studio van het Nederlandse voetbalprogramma Voetbal Inside plots de volgende woorden uit: “Ik wil verder als Renate.” Johan Derksen en Johan Boskamp konden vervolgens even niet meer bijkomen van het lachen. Van der Gijp ging zelfs nog een stapje verder – na de reclame verscheen hij als vrouw in het programma.

Dat Boudewijn Van Spilbeeck voortaan door het leven gaat als Bo, hebben ze bij Voetbal Inside duidelijk niet gemist. “Van Spilbeeck is daardoor wereldberoemd geworden”, luidde het bij Boskamp. “Dat het knap is dat ze dat durft? Ik vind het eerder gek”, aldus Derksen. Bij Voetbal Inside halen ze wel vaker homofobe grappen uit, al worden die niet altijd met evenveel applaus ontvangen...