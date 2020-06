Remco Evenepoel in de pampers en nog geen sprake van 9/11: zo zag de wereld eruit toen Gigi Buffon zijn eerste contract bij Juve tekende XC

30 juni 2020

06u23 0 Time-out Gianluigi Buffon weet van geen ophouden. Gianluigi Buffon weet van geen ophouden. De 42-jarige Italiaan verlengde zijn contract met één seizoen bij Juventus. Onvoorwaardelijke liefde. De club uit Turijn haalde hem in de zomer van 2001 aan boord. 19 (!) jaar geleden. Toen Remco Evenepoel in de pampers zat en 9/11 nog moest plaatsvinden.

De zomer van 2001, toen Buffon zijn eerste contract bij Juventus tekende...

... topte Geri Halliwell met “It’s Raining Men” de nummer één in de Ultratop

... moesten de aanslagen van ‘nine eleven’ nog plaatsvinden

... kon men nog met de Belgische frank betalen

... verscheen met ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen' de eerste Harry Potter-film

... zat Remco Evenepoel (1,5 jaar oud) nog in de pampers

... was Sven Vanthourenhout wereldkampioen veldrijden bij de beloften

... speelde Anderlecht kampioen met het spitsenduo Koller-Radzinski

... waren Billie Eilish en Thibau Nys nog niet geboren

... kroonde Ludovic Capelle zich tot Belgisch kampioen wielrennen

Onvoorwaardelijke liefde

Tussen 2001 en 2018 ontpopte Buffon zich onder de lat van Juventus tot een van ‘s werelds beste doelmannen ter wereld. Vorig jaar ging hij een nieuw avontuur aan bij PSG, maar na 17 wedstrijden keerde hij al terug naar zijn grote liefde. Als back-up van Wojciech Szczęsny, maar dat deert hem allerminst. “Ik ben blij om weer thuis te zijn. Het leven is ongelooflijk en je moet altijd blijven dromen. Deze dag is daar het bewijs van. Als je familie je nodig heeft, kun je niet neen zeggen”, klonk het toen.

Met Juventus vierde Buffon negen landstitels en won hij drie keer de Coppa Italia. Ook bereikte hij drie keer de finale van de Champions League (telkens verloren). Dat alles maakte hem een clubicoon. Een held in Turijn. En bij uitbreiding in Italië, zeker na die WK-winst in 2006.

