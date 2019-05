Recordref uit Premier League gaat volledig los wanneer zijn favoriete ploeg promotiefinale bereikt TV

14 mei 2019

13u01 0 Time-out Tranmere Rovers plaatste zich gisteren ten koste van Forest Green Rovers voor de play-off-finale van de League Two, wat de vierde divisie is in Engeland. De opvallendste supporter in het uitvak van The New Lawn was Premier League-scheidsrechter Mike Dean die volledig uit zijn dak ging na het laatste fluitsignaal.

Al negentien jaar heeft Mike Dean een carrière als scheidsrechter op het hoogste niveau in Engeland, waar hij bijna 500 matchen in goede banen leidde. Zondag stond Dean nog op het veld van Turf Moor om de wedstrijd tussen Burnley en Arsenal (1-3) te fluiten. Een dag later had de scheidsrechter nog genoeg energie over om zijn favoriete team, Tranmere Rovers, aan te moedigen. Dean heeft zijn sympathie voor ‘de Whites’ nooit onder stoelen of banken gestoken en woonde de uitwedstrijd bij Forest Green bij. Toen James Norwood met zijn 32ste van het seizoen gelijkmaakte kon de ‘celeberity-ref’, zoals ze hem in Engeland kennen, zijn vreugde niet verbergen. De heenmatch eindigde op 1-0, dus was Tranmere bij deze stand zeker van een plaats in de promotiefinale. Het bleef 1-1, waardoor Dean na de wedstrijd helemaal los ging. Tranmere kan voor het tweede jaar op rij promoveren nu ze de play-off-finale spelen tegen Newport County op zaterdag 25 mei in Wembley.

🎉🏟 - MIKE DEAN AND TRANMERE ARE HEADING TO WEMBLEY!



The Premier League referee cannot hide his excitement at The New Lawn as his side secure their place in the play-off final! 🔥 pic.twitter.com/ZCrOur7xbn Sky Sports Football(@ SkyFootball) link

Dean werd onlangs nog de eerste scheidsrechter die 100 rode kaarten uitdeelde in de Premier League. Eerder werd hij geweigerd om Liverpool-wedstrijden te fluiten uit vrees voor partijdigheid, omdat hij afkomstig is uit de Wirral dat net naast Liverpool ligt in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk.

Yes - that is Mike Dean celebrating Tranmere’s win at Forest Green pic.twitter.com/W2xHQmM33E George Elek(@ GeorgeElek) link