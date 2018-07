Radja saboteert loopband van de Brazilianen Gunter Van Stappen

06 juli 2018

13u52

Bron: VTM Nieuws 0

Radja does it again. Ook vandaag steekt hij de Rode Duivels een hart onder de riem. In een filmpje voor Orange vraagt hij een ‘hulpje’ om de loopbanden van de Brazilianen in hun fitnesscomplex te saboteren.

Nainggolan kan er om ‘tactische redenen’, zoals hij zelf steeds zegt, niet bij zijn op het WK. Maar hij blijft wel onze Rode Duivels steunen. Zo belt hij vandaag een vriend op om hem te helpen de loopbanden van de Brazilianen te saboteren. En mogelijk met succes…